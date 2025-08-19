Lalo Blues, fundador de la Banda Bostik, hace frente y niega, categóricamente, todas las especulaciones que lo rodean, luego de la muerte de Óscar Lerma, hijo de David Lerma "Guadaña" (QEPD), su compañero de agrupación, ya que, en redes sociales, fueron muchos fanáticos del grupo que sugirieron que el guitarrista habría tenido algo que ver con el asesinato.

Fue el 10 de agosto cuando se dio a conocer que, "Guadaña Jr." había perdido la vida, hace sólo unas horas, luego de que su vehículo recibiera impactos de bala.

Lee también: Muere el cantante "Guadaña Jr" tras ser baleado antes de un show; su padre, líder de Bostik, falleció meses atrás

Óscar, quien acaba de perder a su padre, el líder de Bostik, tres meses antes, se encontraba en las instalaciones del Centro de Espectáculos "La Lonita", debido a que se presentaría en el 14vo Rock Sano Fest.

Desde finales de junio, el joven músico había lanzado un proyecto en el que, acompañado con una banda de soporte, se presentaba para interpretar los éxitos que su padre hizo famosos, a principios de los ochentas.

Tras su muerte, la consternación no fue el único sentimiento que albergó el corazón de sus seguidores; la indignación fue evidente en cientos de comentarios en que exigían el esclarecimiento de su deceso.

Lee también: Líder de la Banda Bostik muere a los 60 años; figura insustituible del rock urbano

Entre los comentarios, también resultó imperante otra inconformidad; los integrantes de la Banda Bostik no se habían pronunciado respecto a la muerte de "Guadaña Jr.", quien, antes de que se muriera su padre -que ya se encontraba muy enfermo-, se convirtió en el soporte del grupo, reemplazando en las voces a su progenitor.

A raíz del silencio de la banda, específicamente de Lalo Blues, con quien David Lerma formó el grupo, fans especularon que, quizá, los miembros de Bostik podrían estar relacionados en lo sucedido por algún conflicto de interés.

Fue entonces que Blues publicó un video, en el que aparece junto a dos de sus compañeros, en los que no sólo niega tener algo que ver con la muerte de Óscar, sino que pide a usuarios de redes sociales que no especulen, ni lo acusen de una situación tan grave y delicada.

Lee también: Rock en tu idioma no se puede replicar

"Antes que nada, mi pesar, mi tristeza, también mi coraje, tantas cosas que nos han pasado en estos tres meses, llenos de tragedias y desgracias, mis condolencias a la familia Lerma Casillas, con todo mi respeto; también para pedirle a la gente, que no especule, que no haga comentarios fuera de la realidad porque perjudica a mucha gente inocente, en mi vida, haría yo una monstruosidad semejante, jamás".

El músico habló de sus orígenes, cuando todavía era un adolescente, con deseos de dedicarse a la música, anhelo que sigue vivo y que lo mantiene lejos de cualquier pensamiento de maldad o crueldad.

"Estoy en esto desde los 15 años, soy una persona que, toda mi vida, me he dedicado, a través de la música, a cosechar una buena semilla, soy papá, soy hermano, soy abuelo, soy tío, tengo familiares, hermanos, hermanas; todos esos comentarios absurdos, fuera de lugar, los lastiman, los hieren, nos dan mucha tristeza", ahondó.

Lee también: Sabo Romo y el excéntrico gesto con que una fan le demostró su amor incondicional

Además, aclaró que, a diferencia de lo que se piensa, no fue "Guadaña", sino él quien creó la Banda Bostik, a inicios de 1983 y, cuando acababa el año, fue que Lerma y otro de sus músicos se integraron el concepto, por lo que no tendrían ningún fundamento las aseveraciones que indican que tenía el interés de quedarse con todos los derechos relacionados al proyecto.

"Mi único delito es tocar y ser fundador de la Banda Bostik, quiero que sepan que yo soy fundador de la banda (en 1983), con todo mi amor y mi cariño, mi carnal ("Guadaña"), junto a Fernando, que está aquí, llegaron a finales del año, para que se aclare esto, basta de tanta especulación a lo tonto", precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc