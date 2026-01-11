En una época donde la gente está inmersa en una pantalla, a través de la cual trabaja, aprende y también se entretiene, el director Marco Vieyra busca ofrecer al público, a través del teatro, la posibilidad de vivir una historia de amor y desamor de una forma inmersiva y vívida.

“La narrativa que estoy tratando de encontrar como autor está fuera de lo cotidiano, es salirme de esa línea escénica tradicional, a mí me gusta más el teatro con riesgo, más prepositivo”, explica Vieyra, que también escribió la obra Fuego.

La aventura comienza en una parte de la colonia Roma Norte, donde el público se encontrará con dos personajes: Mur y Cris, quienes se conocen caminando por la calle y se enamoran, y mientras ellos charlan y se dirigen al lugar que han elegido como hogar, el público los acompaña en su recorrido, a un lado, atrás, delante, lejos o cerca de ellos, siendo testigo de ello.

“Es un plano secuencia personal, el espectador va a poner el ojo desde donde quiera ver la pieza, por eso el primer trayecto se me hace muy importante, porque se van ir como si fueran una cámara, pero sintiendo lo que pasa”, detalla.

De esta forma la gente al entrar a la casa, desde el lugar que elijan, verán cómo Cris y Mur hacen el amor con pasión, después su relación se va volviendo en algo más monótono: se pelean, buscan reenamorarse, se abandonan, etcétera, recorriendo cada rincón de la casona que les sirve como escenario.

“A mí lo que me interesa más del teatro es que sí vivan la experiencia. Vengo de experimentar el cine con mi ópera prima Dimensionales (2025) y quiero llevar ese aprendizaje a lo escénico, ver qué resultaba al tener los dos lenguajes metidos, por el hecho de generar emociones, incluso si incomoda”.

Francisco también comparte esta historia con Luis Vegas. Foto: Pin Point

Vieyra explicó que en esta historia quiso tocar el tema de los pactos kármicos, es decir, los acuerdos que la gente hace con otras personas para encontrarse en distintas vidas.

“Los padres que se tienen, los hijos, las parejas, en fin... sí son un pacto para que de ahí venga la mejor versión de una persona, porque tiene que aprender algo”, considera.

Los actores Frida Astrid, Raquel Martínez, David Loza, Luis Vegas y Francisco Rubio, son el elenco que alternará funciones en esta temporada, dando vida a Cris y Mur.

“A mí me encanta enfrentarme a la vida en el teatro, creo que ya es la nueva era de este arte, porque estamos en un momento en el que nos puede dar flojera lo tradicional, porque ya no estamos conectando con eso, y esta puesta en escena es muy cinematográfica”, dijo el actor Francisco Rubio.

Fuego se presentará a partir del 14 de enero, los miércoles, jueves y viernes, el lugar de la obra será revelado cuando se haga la reservación al número 5516982127.