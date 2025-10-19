"Vi a Sam en el escenario y pensé: 'este tipo es increíble'", así fue como Fred Durst recordó a Sam Rivers, su excompañero de Limp Bizkit y quien perdió la vida el pasado 18 de octubre a los 48 años.

En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, Durst no sólo se despidió de su amigo; sino que recordó algunos de los momentos más importantes que compartieron, como cuando decidieron crear a la banda.

El cantante explicó que conoció a Rivers en un bar de Jacksonville, en Florida, y quedó tan impresionado con su talento que ese mismo instante le propuso trabajar juntos

“Le dije que tenía esta idea para una banda, y él respondió: ‘estoy dentro, ¡Hagámoslo!’. Y así empezó todo”, dijo.

Durst también destacó el legado de Rivers y su sensibilidad como artista y humano:

“Tenía esta capacidad de sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado. Tocaba acordes de una manera que no puedo explicar”, agregó.

Asimismo, expresó el profundo dolor que siente por la partida de su amigo y agradeció el poder haber sido parte su di vida:

“He derramado galones y galones de lágrimas desde ayer. Sam es una leyenda. Lo logró. Vivió intensamente. Lo amo muchísimo”, afirmó.

Finalmente, agradeció a los fans por las muestras de cariño que, tanto la bando como la familia de Sam han recibido, y aseguró que la huella que éste dejó en la música será imborrable:

“Su música y su don seguirán dando. Fue un ser humano especial, genuino y talentoso. Lo extrañaré siempre”.

La muerte de Rivers fue dada a conocer en las redes sociales de Limp Bizkit, aunque no se dieron a conocer las causas.

