El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

"Vi a Sam en el escenario y pensé: 'este tipo es increíble'", así fue como recordó a Sam Rivers, su excompañero de Limp Bizkit y quien perdió la vida el pasado 18 de octubre a los 48 años.

En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, Durst no sólo se despidió de su amigo; sino que recordó algunos de los momentos más importantes que compartieron, como cuando decidieron crear a la banda.

El cantante explicó que conoció a Rivers en un bar de Jacksonville, en Florida, y quedó tan impresionado con su talento que ese mismo instante le propuso trabajar juntos

“Le dije que tenía esta idea para una banda, y él respondió: ‘estoy dentro, ¡Hagámoslo!’. Y así empezó todo”, dijo.

Durst también destacó el legado de Rivers y su sensibilidad como artista y humano:

“Tenía esta capacidad de sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado. Tocaba acordes de una manera que no puedo explicar”, agregó.

Asimismo, expresó el profundo dolor que siente por la partida de su amigo y agradeció el poder haber sido parte su di vida:

“He derramado galones y galones de lágrimas desde ayer. Sam es una leyenda. Lo logró. Vivió intensamente. Lo amo muchísimo”, afirmó.

Finalmente, agradeció a los fans por las muestras de cariño que, tanto la bando como la familia de Sam han recibido, y aseguró que la huella que éste dejó en la música será imborrable:

“Su música y su don seguirán dando. Fue un ser humano especial, genuino y talentoso. Lo extrañaré siempre”.

La muerte de Rivers fue dada a conocer en las redes sociales de Limp Bizkit, aunque no se dieron a conocer las causas.

