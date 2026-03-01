Contrastes mexicanos. Mientras “Frankenstein” triunfaba en los premios BAFTA de la Academia británica de cine y tv, en el Zócalo capitalino la función gratuita de la nueva cinta del tapatío Guillermo del Toro, apenas y convocó a un centenar de personas. Pudo ser el clima frío o que era domingo por la noche, pero el hecho es que poca gente asistió a verla y, quienes se enteraban a su paso, optaba por no detenerse. Cosa distinta a lo ocurrido en octubre pasado cuando se proyectó en el mismo lugar “Cronos”, la ópera prima del mexicano, donde fueron por lo menos 2 mil personas.

Emma Stone fascina en los BAFTA

Justo los premios BAFTA se llenaron de estrellas. Emma Stone, nominada a Mejor Actriz por “Bugonia”, fue de las que más llamó la atención al portar un vestido negro entallado, con la parte frontal abierta, mientras que Glenn Close fue más discreto, con un coordinado oscuro con flores en blanco.

Leonardo DiCaprio, favorito para el Oscar por su trabajo en “Una batalla tras otra” lució smoking, pero Michael B. Jordan, por “Pecadores”, fue tradicional con corbata.

A los BAFTA, otorgados por la Academia Británica, se le considera buen termómetro para el Oscar, pues prácticamente se nominan a las mismas películas y equipo, además de que varios integrantes se encuentra en ambas academias. Así que “Una batalla tras otras” y el director Paul Thomas Anderson podrían ser los grandes ganadores el próximo 15 de marzo.

La muerte de Willie Colón

La muerte se paseó de nueva cuenta en el mundo del entretenimiento y tocó a Willie Colón, el icónico salsero creador de “El gran barón” y “Gitana”, partir a los 75 años de edad en un hospital de su natal Nueva York. Su familia fue la encargada de dar a conocer el deceso, asegurando que aunque estaba triste, estaban regocijados con el regalo eterno que dio en la música.

Colón tuvo una fuerte relación con México, donde se presentaría en Yucatán a mediados de año, pues además de dar el tema a la telenovela “Demasiado corazón”, también fue actor ella interpretando a un agente de la DEA.

Adiós a Héctor Zamorano, de “La Academia”

Lamentablemente también falleció Héctor Zamorano, integrante de la primera generación del reality “La Academia” de TV Azteca. En los últimos años había revelado que sufría de depresión y había veces que simplemente le costaba trabajo levantarse. En este contexto se recordó como en su momento aseguró haber sido víctima de acoso sexual por parte de un ejecutivo de la primera gira que tuvieron los académicos. Héctor dijo en un programa que incluso el ejecutivo lo tenía amenazado y procuró siempre que sus cuartos estuvieran contínuos. El joven, de entonces 23 años, nunca aceptó las proposiciones aunque sabía que eso podía acabar con su incipiente carrera.

Hilary Duff llora la muerte de Robert Carradine

Hilary Duff, la eterna “Lizzie McGuire”, estuvo triste en la semana. Y eso por la muerte del actor Robert Carradine, quien interpretó a su padre en la serie televisiva de inicios de siglo. Carradine se suicidó, a los 71 años de edad, tras casi dos décadas de lucha contra el trastorno bipolar. “Esto duelo. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Mi corazón sufre por él”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

rad