En una tarde fría y por momentos con brizna en la Ciudad de México, los capitalinos prefirieron resguardarse y pocos decidieron salir para ver Frankenstein, película con la que el director mexicano Guillermo del Toro aspira a nueve premios Oscar.

La proyección del filme en el Zócalo registró una asistencia, de acuerdo a cifras oficiales, de unas mil 100 personas.

Algunos se acercaron solo por curiosidad, otros terminaron retirándose del lugar debido a la baja temperatura que se registró la tarde de ayer. La constante: sillas vacías y poca emoción por parte del público asistente.

Pero otros más entusiasmados llegaron con todo y cobija a disfrutar de la función gratuita, además de café caliente, y demostraron su apoyo hacia el director mexicano.

Agar Gutiérrez, un adulto mayor, se sentó unos minutos para descansar y, al enterarse de que se trataba de Frankenstein, decidió retirarse, porque ya la había visto.

El multipremiado filme se estrenó en algunas salas y en la plataforma Netflix a fines del año pasado.

“No sabía que la iban a pasar, nada más me senté porque ando bien cansado. Desde las cinco de la mañana no he dormido”, comentó.

Triunfo en Europa

Mientras el Zócalo capitalino era presa del frío, las temperaturas altas se registraban en Londres, en la ceremonia de los premios Bafta que reconocen a lo mejor del cine de Reino Unido.

Allá, reconocieron el trabajo del realizador mexicano con los galardones que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

De las ocho nominaciones que tenía, logró galardón en tres: Mejores: Diseño de producción, Maquillaje y peluquería y Vestuario.

De hecho, Kate Hawley, encargada del vestuario del reparto de Frankesntein, agradeció a del Toro, quien no acudió a la ceremonia, por la forma en que encaminó la adaptación de Mary Shelley.

“Gracias al maravilloso elenco. Guillermo, gracias por tu visión. ¡Qué privilegio!”, expresó.