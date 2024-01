A 40 años de que inició su carrera artística en Cuba, Francisco Gattorno todavía recuerda el Instituto Superior de Arte, a sus profesores soviéticos y a grandes directores de la época con quienes aprendió de cine hasta debutar en Fresa y chocolate (1993), la primera película cubana nominada al Oscar.

La cinta dirigida por Thomas Gutiérrez Alea habla acerca de dos hombres que son opuestos en ideologías sociales, por una parte uno de ellos es heterosexual y comunista, mientras que el otro es homosexual e individualista.

“Representaba toda la vanguardia cubana y le dio un toque tropical y de humor negro”, recuerda Gattorno en entrevista.

“Fue hermoso trabajar en esa película porque me abrió muchos caminos, y el productor mexicano Nacho Cobo me ayudó a llegar a Televisa, donde conocí a Florinda Meza, que después me apoyó para entrar al mundo de las telenovelas mexicanas”, agrega.

Con La dueña, junto a Angélica Rivera, se consolidó como uno de los galanes de la pantalla chica, pero siempre buscó no quedarse ahí, y obtuvo papeles en obras de teatro y hoy, a pesar de los cambios sociales y propios de la industria, él persiste siendo versátil, haciendo eco de su propia frase: “En el cine sueño, de la televisión como y en el teatro vivo.

“Ha sido un avance medio loco porque hay muchas situaciones que están apareciendo y que no termino de entender, pero es verdad que todos los temas (de narrativa) ahora se han abordado de una manera mucho más amplia”, señala el actor de 59 años.

Este 29 de enero estrenará en televisión la telenovela Vivir de amor, junto a actores juveniles como Gala Montes y Emmanuel Palomares, pero también tiene en puerta una obra de teatro en el extranjero: La ternura y la cinta salvadoreña La balada de hortensia, que llegará a finales de 2024 y un documental sobre la existencia que hace con un socio español.

“Todos los días tengo una conversación remota con este amigo donde hablamos de quiénes son las 10 primeras personas que vamos a tener dentro de la historia, que son amigos que conozco desde hace 20 o 30 años y que han hecho su carrera fuera de su país y que han enfrentado el exilio”.

En esta producción reunirá el testimonio de artistas, músicos, pintores y empresarios que hicieron su vida fuera de su país natal, como él de Cuba, a donde constantemente vuelve para visitar a su mamá, que todavía vive ahí.

“El caso de Cuba es realmente triste, es un país muy bello que atraviesa un proceso que para mí es bastante doloroso, porque hay mucha escasez y falta de libertad de expresión, en Cuba no alcanzamos a ver la luz y no se nota un cambio, creo que Cuba es un país que se merece un futuro mejor”, opinó el también director.