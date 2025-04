El actor estadounidense Val Kilmer fallecido este martes a los 65 años de edad, será recordado como el piloto 'Iceman', rival de Tom Cruise en 'Top Gun', pero fue un intérprete que se puso en la piel de muchos otros personajes, desde Batman al cantante Jim Morrison, pasando por el elegante ladrón Santo o el rey Filipo, padre de Alejandro Magno.

Val Kilmer acompañado por la presidenta de Motion Picture Group Paramount, Sherry Lansing y el actor Michael Douglas en el estreno de "The Ghost And The Darkness" en Paramount Picture Studios en la sección de Hollywood de Los Angeles, el jueves 3 de octubre de 1996. Foto: AP

"Val" se abre al mundo

Cuando estrenó en Cannes, en 2021, su documental autobiográfico 'VAL', dejó que el mundo entrara en su vida íntima, en la que no dudaba en reconocer, como al principio hizo, que sufrió un cáncer de garganta y que tras operaciones y tratamientos debía llevar un tubo de traqueotomía, que tapaba con un elegante pañuelo y que no podía hablar con normalidad.

Kilmer previo al estreno de "Masked and Anonymous", durante el Festival de Cine de Sundance de 2003 en Park City, Utah, el 22 de enero de 2003. Foto: AFP

"Ahora que tengo dificultades para expresarme, quiero contar mi historia más que nunca", señalaba el intérprete en su documental, en el que exhibía numerosas cintas de vídeo que él mismo grababa de pequeño con su familia y las mezclaba con las imágenes de sus trabajos en el cine para filmes como 'Top Gun ' (1986), 'Willow' (1988), el biopic de Jim Morrison, 'The Doors' (1991) o 'Batman forever' (1995).

El actor Val Kilmer es besado por su compañero de reparto de "Kiss Kiss Bang Bang" Robert Downey Jr. en la premiere de la película en Los Ángeles, el 18 de octubre de 2005. Foto AP

No tenía reparos tampoco en mostrar su parte más familiar, ya que el documental, dirigido por Ting Poo y Leo Scoot, estaba coproducido y protagonizado también por sus hijos, Mercedes y Jack, y se muestra su relación con la madre de estos, la también actriz Joanne Whalley, a la que conoció en la película 'Willow', hasta su divorcio en 1996.

Val Kilmer en Los Ángeles, en 1994. Foto: AP

Siempre quiso ser actor

Nacido en 1959, en Los Ángeles, se veía a sí mismo como una persona "sensible e inteligente, con alma de payaso". Siempre quiso ser actor y muy joven fue aceptado en la reputada escuela artística Juilliard de Nueva York.

Val Kilmer llega a la 54 edición de los Premios Grammy en el Staples Center de Los Ángeles, California. Foto: EFE

Un actor de mil caras

Su carrera, que para muchos se centra en su papel en 'Top Gun' o protagonizando 'Batman forever' junto a Michael Keaton y George Clooney, reúne muchos otros títulos de y que no están en el olvido, como 'True Romance' (1993) de Tony Scott; 'Heat' (1995) junto a De Niro y Al Pacino; 'Pollock' (2000), 'Kiss Kiss Bang Bang' (2005), 'The steam experiment' (2009), 'Palo Alto' (2013) o 'Song to Song" (2017)

El actor Val Kilmer durante el estreno de la cinta "Alexander" en Hollywood, el 16 de noviembre de 2004. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Incluso participó en la secuela 'Top Gun: Maverick' (estrenada en 2022 pero empezada a rodar en 2018), pero como ya no podía hablar, en la cinta manda mensajes escritos al protagonista, interpretado, cómo no, por Cruise, y solo habla brevemente con apoyo tecnológico.

































































