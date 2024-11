Green Day cuidó cada detalle de su presentación en el Corona Capital de la Ciudad de México.

Una botarga que junto a la canción de The Ramones, empezó a prender al público, mientras todos cantaban “Hey oh, Lets go, hey oh, Lets go”, una vez que el público estaba ya atento a lo que sucedía ahora sí apareció Green Day. Foto: de Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL