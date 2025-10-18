La aparición de la actriz Barbie Ferreira en el Victoria's Secret Fashion Show 2025 sorprendió a sus seguidores no sólo por verla caminar en una de las pasarelas de lencería más importante del mundo, sino por su drástico cambió físico.

La estadounidense de 29 años, conocida por su papel como Kat Hernández en la serie "Euphoria", está dando de qué hablar tras su aparición en el evento realizado en Nueva York donde compartió escenario con modelos como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Ashley Graham, Bella Hadid y Emily Ratajkowski.

Barbie Ferreira desfila por la pasarela durante el desfile de Victoria's Secret en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP.

La foto de Barbie Ferreira en el Victoria's Secret

Barbie Ferreira compartió en su cuenta de Instagram, donde suma más de 4 millones de seguidores, una foto en la que aparece caminando en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show, porta una chamarra de mezclilla y lencería en color rojo.

Muchos cibernuatas aplaudieron que haya bajado de peso enfatizando la salud, sin embargo, varios se volcaron sobre por qué cambiar su antiguo aspecto y ahora lucir delgada.

Lee también: Karol G, el ángel latino, se roba el Fashion Show

Barbie Ferreira en 2023 y en 2025, respectivamente. Foto: Archivo/Instagram barbieferreira

"O sea que su sueño siempre fue: ser skinny (ser muy delgado). Su activismo hacia los cuerpos diversos solo fue porque ella tenía un cuerpo diverso y cuando ya no lo tuvo se encargó de disfrutar su privilegio". "Es la constatación de que la lucha por la diversidad corporal ha sido un sueño efímero. Respeto si decisión, pero me pone muy triste". "Como siempre lo es… la realidad es que nadie jamás quieren un cuerpo 'diverso'". "El verdadero amor propio también significa amarte en las diferentes maneras en que se verá tu cuerpo a lo largo de tu vida. Apoyar el body positivity no es quedarte igual, es aprender a quererte sin importar como luces. Se ve linda ahora y se veía linda antes", se lee entre las decenas de comentarios.

Su nombre se volvió tendencia en las horas recientes precisamente por las reacciones que ha causado su cambio de imagen.

Lee también: Aislinn Derbez, belleza mexicana presente en el Victoria’s Secret Fashion Show

En el plano de la actuación, Barbie Ferreira se ha dedicado al cine independiente y al teatro en los últimos dos años; Ferreira valora poder explorar el ámbito de la producción y del teatro y hacer películas independientes en las que “realmente cree”, avanzando en su carrera como quiere y “sin pensar en lo que otros esperan de ella”, pese a lo cual no descarta volver en algún momento al cine comercial.

‘Un “like” de Bob Trevino’ ha sido galardonada con trece premios del público en diferentes festivales, entre ellos la Semana del Cine de Valladolid – Seminci 2024-, y fue ganadora del Festival South by Southwest 2024 (SXSW).

rad