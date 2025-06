Los detalles del romance entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños han vuelto a salir a la luz a raíz de la serie "Sin querer queriendo", donde refieren que los actores pasaron de la mistad al amor, cuando Chespirito aún estaba casado con Graciela Fernández, con quien tenía seis hijos.

En 1975, cuando aún no había una relación amorosa entre ellos, Meza le hizo a EL UNIVERSAL una confesión en la que quedó de manifiesta la admiración que sentía por Gómez Bolaños.

"A donde vaya don Roberto iré yo, bueno si él me lleva", dijo convencida.

En una entrevista con este diario, en la que habló de sus inicios como actriz, contó que estos arrancaron cuando en el programa “La Media Na­ranja”, que transmitía Ca­nal 8, tenía el concurso para elegir actrices, entonces surgió una joven que había estudiado en el Instituto de Andrés Soler y que ya había hecho teatro experimental: Flo­rinda Meza.

En 1975, Florinda Meza decía que no quería separarse de Gómez Bolaños, aún no eran pareja, pero habpia una profunda admiración.

Roberto y Forinda, una amor real

Roberto sintió atracción por Florinda desde que la conoció, pero en ese momento dejó pasar la emoción porque era aún un hombre casado; para él, fue Florinda su verdadera ganancia en la vida, por ella, dijo, lo hubiera cambiado todo, incluido el éxito, la fama y la popularidad que ganó por sus programas.

"Con Florinda todo maravilloso, fue lo que más gané en todo el programa fue Florinda, mucho más que la fama, el dinero y que la popularidad, todo lo dejo a cambio de Florinda", dijo.

Gómez Bolaños decidió esperar y ocho años después se involucró sentimentalmente con Florinda.

"Desde que la vi y la vi actuando, la oí de lejos, desde entonces , nomás que habían impedimentos, yo estaba todavía casado y tenía que respetar, además, lo más vil que he encontrado a veces en este ambiente es el que da empleo a cambio de la cama, eso es vil, nunca quise envilecerme de este tipo, pasaron como ocho años para que se diera el encuentro", expresó.

Con esta foto, Florinda Meza defendió los señalamientos de una supuesta paternidad de su marido Roberto Gómez Bolaños.

Florinda, en entrevista con Adela Micha fue clara al decir que no sintió culpa cuando irremediablemente Roberto Gómez Bolaños dejó a su esposa para poder estar con ella.

"No, nunca me sentí culpable; una vez Graciela por teléfono me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, peor le dijo que su coraje no era con ella sino con él".

Meza, de momento, no valoró las palabras de Graciela, pero lo hizo después.

"En el momento no lo valoré tanto, pero al paso de los años valoré mucho que ella me dijera eso , ella no se imagina el gran bien que hizo al decirme eso, tal vez se estaba sincerando pero a mi me hizo mucho bien, porque sí es un gran paquete".

Recordó entonces que tuvo una relación profunda con el director Enrique Segoviano, con quien incluso se iba a casar, pero sin duda, quien tenía el pasado más complicado era Gómez Bolaños.

"Si yo tengo pasado, tú tienes siete valijas , seis hijos y una esposa", dijo, y reconoció que era un tema difícil cuando lo hablaban, hasta que llegó el momento en el que "dejaron de hablar"; a ellos sólo los separó la muerte de Chespirito el 28 de noviembre de 2014.

