Tupac Shakur fue asesinado a tiros en un acto de venganza ordenado por un mafioso, que luego alardeó de ello, aseguró la Fiscalía estadounidense este lunes.

A punto de cumplirse 30 años de la muerte del rapero, Duane "Keffe D" Davis, exlider de la pandilla South Side Compton Crips, enfrenta un juicio como principal sospechoso del crimen.

Según los argumentos de los fiscales, "Keffe D" ordenó el ataque contra Tupac después de que su sobrino fuera golpeado por un grupo rival:

"El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur participó públicamente, ante las cámaras, en la humillante golpiza del sobrino de Duane Davis, Orlando Anderson", dijo. "Dos horas y media después, Tupac es abaleado en un acto de venganza", agregó.

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El fiscal Binu Pilal precisó que aunque Davis no jaló el gatillo, entregó el arma a alguien que estaba en el asiento trasero de su automóvil, un Cadillac blanco, y ordenó disparar contra el rapero.

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En varias entrevistas, Davis ha confesado su participación en el crimen, señaló Pilal.

"Y ahora, casi 30 años después, les vamos a pedir que finalmente hagan responsable a Duane Davis", afirmó ante el jurado.

Davis, de 63 años, ha negado todos los cargos. Sin embargo, si es hallado culpable, se enfrentaría a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

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Por su parte, la defensa de "Keffe D" abogado, afirmó que no hay pruebas reales de la culpabilidad de su cliente, planteando una investigación policial confusa y que ha fallado varias veces en llegar a una versión definitiva.

"Lo que les están diciendo lo presentan como un hecho cuando en realidad es una ficción, y depende de ustedes determinar cuáles son los hechos", dijo al jurado.

Shakur murió a los 25 años. Era una figura clave en la rivalidad entre raperos de la costa este y la costa oeste de Estados Unidos.

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