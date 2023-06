Filtran el porcentaje en que fue repartida la herencia de Andrés García; no dejaría nada a Leonardo

Pese a que se trata de una información extraoficial, debido a que ningún representante legal ha confirmado o desmentido la noticia, la corresponsal de "Ventaneado" en Acapulco, dio a conocer el presumible porcentaje en que se habría repartido la herencia de Andrés García, luego que -desde hace meses- se hablara de que el actor cambió su voluntad testamentaría, a poco que se produjera su deceso, pues la reportera acudió a la cita que hubo esta tarde para la familia y allegados del galán de telenovelas para que conocieran la repartición del patrimonio de don Andrés en una notaria del estado de Guerrero.

Fue hace unos minutos que, a través de la emisión de "Ventaneado", que se dio a conocer que acaba de suceder la lectura del testamento, evento en el que se dieron cita Leonardo García y su madre, Sandra Vale, quienes se detuvieron un momento para conversar con le programa de espectáculos. Aunque Leo no quiso dar detalles pues, de hecho, aclaró frente a las cámaras que él no había sido quien informó a los medios la fecha y el lugar donde se llevaría a cabo la lectura, pues destacó que se les advirtió que no debían de hablar acerca del tema con los medios de comunicación.

"Pregunta, ¿cómo llegaron aquí ustedes? Porque luego nos echan la culpa a nosotros y nos pidieron que no dijéramos nada, que quede claro que nosotros no fuimos ¿ok? yo no les hablé", aclaró.

También, el actor bromeó a la hora de destacar que, debido a los compromisos laborales de Andrés Jr. y la ausencia de Roberto Palazuelos -quien no asistió a la lectura-, él debía de encargarse de todo, pues no había necesidad que todos se presentasen. También precisó que respetaría la voluntad de su padre, "todo dependiendo" de lo que se estipulara en el testamento.

Estas declaraciones tuvieron lugar antes de que Leonardo y su madre se presentasen en las instalaciones de la notaría donde se llevó a cabo la lectura.

Pero, al poco tiempo, Alejandra Sánchez -la corresponsal del programa- dio a conocer que había tenido la oportunidad de conversar con Margarita Portillo, la viuda de don Andrés, y la hermana del actor, a las cuales describió con un semblante "bastante relajado", en comparación del que lucían en sus rostros Leo y doña Sandy. Esto sucedió cuando la familia de García abandonó el recinto, tras conocer la voluntad testamentaria del galán de cine.

Y aunque la reportera no precisó quién fue quien la informó acerca de los porcentajes en que se repartió la herencia, aseguró que se trató de una fuente fidedigna la que reveló que el 100 por ciento del testamento se repartió en cuatro partes, por lo que a cada persona le correspondría un 25%; 25% a Margarita Portillo, 25% a el hijo de Margarita, Andrés Portillo, 25% a Rosa María García y 25% a Andrés García Jr, por lo que no estarían incluidos ni su hijo Leonardo, ni su esposa legal Sandy Vale, como tampoco figurarían Andrea García y Roberto Palazuelos.

"Es información extraoficial pero fidedigna", destacó.

Y aunque Margarita se vio supuestamente beneficiada con el 25%, dijo no estar satisfecha con la lectura del testamento, pero no quiso dar detalles, asegurando que daría a conocer un trascendido en días posteriores a través de una conferencia de prensa que ofrecerá, lo único que indicó fue que, están ocurriendo actos impulsados por "personas perversas".

Finalmente, así Leonardo como su madre tampoco quisieron dar declaraciones acerca de la resolución que se dio a conocer esta tarde, asegurando que no podían hablar en este momento ni dar a concoer si impugnaran el testamento, sin embargo, doña Sandy sí destacó que está lastimada.

