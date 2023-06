Claudia de Icaza llama "nacas" a las esposas de Poncho de Nigris y Sergio Mayer

Claudia de Icaza ha sorprendido por las declaraciones que ha hecho en sus redes sociales acerca de "La casa de los famosos México", el reality show que ha cobrado mucha popularidad a tan sólo tres semanas de que comenzó sus emisiones pues, este domingo, la periodista demostró su descontento ante la postura "defensora" de Marcela Mistral y Issabela Camil, las esposas de dos de los integrantes de la casa; Poncho de Nigris y Sergio Mayer, respectivamente, por lo que las denominó como "nacas", situación que ha causado ya mucho revuelo ente sus detractores, sin embargo, la comunicadora no da su brazo a torcer y mantiene su postura.

Pese a que de Icaza no forma parte de esta competencia televisiva, la periodista no se ha limitado a la hora de asegurar que, si ella estuviera dentro de la casa, "le harían los mandados", pues se ha mostrado muy crítica ante la opinión que le merece el desempeño de las y los participantes, pero no sólo quienes viven dentro de la casa, sino hasta sus familiares, pues la comunicadora no pudo evitar mostrar su molestia ante las declaraciones que las esposas de Mayer y de Nigris han realizado en su participación en las galas del programa.

Pero todo comenzó porque Claudia se convirtió en una de las pocas que ha defendido, abiertamente, la estrategia de Sofía Rivera Torres que, ayer, se convirtió en la segunda expulsada del reality pues, desde la semana anterior, comenzaron a correr los rumores de que la joven estaba traicionado a sus compañeros de habitación, entre ellos de Nigris y Mayer (que estuvieron nominados junto a Sofía), al contar todo lo que le confiaban con otros habitantes de la casa, supuesto que llegó a los oídos de toda la casa, luego que -desde fuera de la casa- alguien hiciera este anuncio con un altavoz.

Lee también: Muere la actriz mexicana Rosario Zúñiga, a los 59 años

Y aunque para la mayoría, Sofía actuó de mala manera, granjeándose la poca aceptación del público, para la periodista, lo que hizo Rivera Torres fue demostrar su autenticidad sin dejarse intimidar ante las estrategias de un juego, como sugiere que lo hacen otras y otros integrantes de la casa. De hecho, refrendó su apoyo a la joven, deseando que ella permaneciera en al casa pues, de otro modo, las estrategias de Poncho y Sergio seguirían reinando.

Sin embargo, sus comentarios acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar la noche de ayer, comenzaron a subir de tono, cuando las esposas de los nominados salieron en defensa de sus maridos pues, a lo largo de la competencia, muchos de sus comentarios han dado mucho de qué hablar, por mostrar tintes de misoginia y machismo, lo que de Icaza le pareció lamentable, al exponer que Marcela -esposa de Poncho- ha tratado de justificar el machismo del regiomontano, argumentado que la culpa de sus posturas la tienen sus suegros, por inculcarle una educación que ve por debajo a la mujer.

"La tal Marcela le echa la culpa del machismo de su marido a sus suegros... el cuate tiene 50 y todavía no aprende... ni aprendió", escribió y estimó que "La esposa de Poncho se cree más que él, juntos deben de ser insoportables".

Lee también: Bebe Rexha recibe puntos en la cara, tras ser golpeada con un celular; ya dieron con el agresor

Pero el bombardeo de críticas no se detuvo ahí, de Icaza no se tocó el corazón a la hora de externar sus opiniones, disonantes con la forma de pensar tanto de Marcela como Issabela, pues además destacó que ambas tenían una expresión de desprecio ante Sofía, pese a que se encontraba en vivo y la competidora ya había salido de la competencia, por lo que las denominó como "nacas":

"Las jetas de las mujeres de Sergio y Poncho... inches nacas" , "A ver si le explican a las señoras Mayer y de Nigris que el juego termina cuando sale un participante. Viejas jetonas con Sofía", "tales para cuales, ya no se pregunten nada, las piedras rodando se encuentran y la mie*** se junta con la mie***".

Luego de escribir estos tuits, hubo quienes salieron en defensa de Marcela, expresándole a Claudia que, de hecho, ella provenía de una muy buena familia de Monterrey, por lo que la comunicadora aprovechó para explicar el verdadero significado de la palabra "naco": El naco es aquel que no sabe comportarse y ella no lo ha sabido hacer. Me vale si viene de la realeza", destacó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc