Paty Cantú celebra el voto ciudadano y asegura : "tendremos la primera mujer presidiendo en México"

Para Paty Cantú no importa cuál sea el resultado de estas elecciones, pues lo más importante ya ocurrió: miles de mexicanos salieron a emitir su voto y abarrotaron las casillas electorales, por lo que calificó a esta jornada como histórica.

A través de su cuenta oficial de X, la cantante y compositora, publicó un emotivo mensaje para celebrar la participación ciudadana, una que, por primera vez estuvo a la altura de su importancia.

"(Tengo) Muchas ganas de saber cuál fue el porcentaje de población que votó en estas elecciones, creo que tiene que haber sido histórico en más de una forma", escribió emocionada.





La cantante compartió una fotografía después de ejercer el voto. Foto: Instagram.





Pero para la intérprete de "Suerte", la conciencia que se ha creado en el pueblo mexicano, no es lo único que tiene que celebrarse, y es que, adelantándose a los resultados finales, está convencida de que México tendrá a su primera presidenta.

"Por un lado, se siente mucho más despierto el interés y la participación ciudadana que es algo enorme para nuestro país. Además hoy sí o sí, tendremos la primera mujer presidiendo en México, y la primera para todo América del norte", agregó.





Sin embargo, hizo un llamado a los candidatos, a sus simpatizantes y a la población en general para evitar, sea quien sea la ganadora, se emitan discursos de odio que dividan a la ciudadanía y castiguen a lo que tanto ha costado obtener, la democracia.

"Ahora, gane quién gane la presidencia y todo lo demás, por favor, que el discurso y el abrazo sean siempre para los que votaron por los y las ganadores y ganadoras, y para los que no, también. Que no se castigue ni se juzgue el diálogo o la libertad de pensamiento de ningún ciudadano".

Asimismo, también pidió al próximo gobierno respetar la decisión del pueblo y trabajar en conjunto, ya sin partidos de por medio, por el bienestar del país: "y quienes ganen lideran los estados, alcaldías y gobierno de todos los mexicanos, sin rechazos.Con responsabilidad y amor por la patria. Con el tono de unificación propositiva para toda la población", finalizó.

Las palabras de Cantú, generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues hubo quienes la felicitaron por dar un mensaje imparcial; mientras que otros aseguraron que no hay mucho que festejar, pues los partidos impusieron que el próximo gobernante sea una mujer.

"Me encanta que toques estos temas de manera neutral y como siempre que lo más importante sea el respeto", "Pues si nos obligaron a votar por una mujer, obvio que tenía que ganar una mujer", "Qué bonitas palabras", "Se votó por un México más bonito", "Nunca me había tocado formarme y en esta ocasión me tocó esperar hasta 40 min, ví mucha participación", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

