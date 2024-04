Paty Cantú celebra su renacimiento en su “funeral”

Paty Cantú ha experimentado múltiples vivencias que la han roto emocionalmente pero, lejos de tomarlo como algo negativo, ha visto esas oportunidades como impulsos para reinventarse, algo que ha hecho a lo largo de su carrera.

“He muerto y renacido muchas veces, soy una persona que cambia seguido, como el ave Fénix, cada vez que me han tratado de tumbar, me han roto de fuera o las críticas, la depresión, las disqueras o cuando me han quebrado el corazón exparejas, examigas”, señala en entrevista.

Sin embargo, en todas las veces ha renacido, se ha levantado y es la inspiración que le quiere dejar a sus fans con su nuevo sencillo “Funeral 2.0”, cuyo video muestra influencias de Merlina, Tim Burton, “Thriller”, Guillermo del Toro, y que forma parte de su verdadera personalidad oscura que, dice, siempre ha tenido.

El tema se trata de una celebración, no tanto de una muerte, sino de un renacimiento, aclara.

“Toda la vida he sido un poco dark; el pop es más pasteloso y cursi, pero siempre he tenido este rollo para revelarme al estatus punk”, explica la cantante.

“Esta es mi versión que ya se comió a todas las versiones que fui, porque todo eso es parte de quien soy, pero quizá a toca no justificar más e ir para adelante y mostrar todos los demás lados de mí, como artista y como mujer. Los invito a despedir a esas viejas versiones que alguna vez tuvieron miedo, que rogaron por amor y a darle la bienvenida a la versión más fuerte”.

La compositora, quien se presentará en el festival Emblema el 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se describe como una persona curiosa que siempre busca aprender y hoy en día se siente más libre que nunca.

“Ahora me doy permiso de ser imperfecta, de perdonarme por haber sido débil y aprenderé a ser más fuerte”, comparte.

Esta nueva etapa la emprende como artista independiente tras salir de su anterior disquera, por lo que, explica, el camino que está forjando la hace sentir más poderosa y vulnerable a la vez, pero agradece no tener que triangular con nadie para tomar decisiones en su música.

“Lo que van a ver ahora en mí es una libertad creativa a tope. Antes tenía que justificar siempre lo que hacía de cara a mis equipos de trabajo, era como ‘no puedes hacer una balada y después hacer una canción que se trate de esto’ y ‘no puedes hacer algo con raperos y luego hacer una canción pop porque nadie te va a entender’”.

En el marco del título de su single, la autora dice no tenerle miedo a la muerte, sino al tiempo insuficiente para poder experimentar más:

“Quiero ser recordada como una mujer que abrió puertas como una persona congruente y amorosa, como un artista atrevida y valiente, y como alguien que acompañó la vida de gente”.