Acusan a Paty Cantú de plagiar al rapero DPR Ian

Desde hace cuatro días, Paty Cantú se encuentra promocionando "Funeral", su más reciente sencillo, que aún no estrena por completo pero que, poco a poco, ha mostrado pistas a sus fans de cómo suena su nueva canción y, esta mañana, dejó boquiabiertos a varias y varios usuarios de X cuando notaron que un fragmento de la composición suena muy parecido a "Don´t go insane" un tema del rapero DPR Ian.

La cantante, originaria de Houston, Texas, ha trabajado muy duro para sorprender a sus fans con su regreso, pues los ha hecho partícipe de un misterio, luego de compartir una serie de videos en los que, como si de un juego de suspenso se tratara, les pregunta si tienen una idea de qué artista pasó -figurativamente- al otro plano; entre ellos involucra a Alejandro Sanz, María Becerra, Lasso, entre otros.

Pero no se trata más que de una historia de ficción, que forma parte del video musical de "Funeral", su nueva canción, que estrenará el próximo jueves 18 de abril. Sin embargo, ya ha compartido un pequeño adelanto de la canción, así como de la coreografía que ejecuta en el clip.

Por lo que hemos escuchado, el tema será interpretado en inglés y español y, en él, predominarán los sonidos electrónicos, y aunque sus seguidores han reconocido que la canción pinta para hacer todo un éxito, por su sonido contagioso, no dejaron pasar desapercibido que les sonó muy familiar.

En X, se ha comparado "Funeral" con el tema del rapero australiano DPR Ian, "Don´t go insane", que estrenó apenas hace seis meses y que, desde ese momento, se ha convertido en una de sus canciones más exitosas; en Spotify es su tercer canción más reproducida, sólo por debajo de "No blueberries" y "So beautiful".

Las y los usuarios estiman que la canción de Cantú suena muy parecida al minuto 2:26 de la canción de Christian Yu -nombre de pila del rapero-, en donde emite respiraciones profundas, del mismo modo que lo hace la cantante en su nueva composición.

El beat del tema también suena muy similar, de la misma forma que los pasos de baile que lleva a cabo el rapero de 33 años, radicado en Corea del Sur.

Paty Cantú tuvo el descaro de plagiar la coreografía y la canción “don’t go insane” de DPR IAN en su nueva canción FUNERAL y si Chris se entera puede q le llegue una bella demandita ;) pic.twitter.com/VHHHoLg4OG — JOHNNYBE VUELVE 💋 (@johnnysbitxh) April 15, 2024

"Resulta que la canción ´Funeral´ de Paty Cantú es toda una copia de ´Don’t go insane´ de DPR Ian , no solo el sonido, si no también la coreografía".

"Ojalá DPR Ian vea cómo la señora Paty Cantú está plagiando su canción (´Don't go insane´) y la demande".

"Con razón es ´Funeral´ 2.0, porque con tremendo plagio cavó su propia tumba".

"Ay, Paty soy tu fan pero, tanto la música como el bailecito suenan tanto a DPR Ian que pues, pasó.. me quedo con el original".

Estos son algunos de los comentarios que pueden leerse a través de X.

