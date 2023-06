Acusan a Marco Antonio Regil de recurrir a su discurso motivacional para justificar el "abandono" de su perrita

Aunque Marco Antonio Regil cuenta con mucho apoyo por parte de sus fans, en esta ocasión, hasta sus más fieles seguidores han cuestionado la decisión que tomó de dar en adopción a Luna, su pequeña cachorrita, luego de que, a través de un extenso mensaje asegurara que no podía ofrecerle el estilo de vida que ella merecía, sin embargo, son muchas y muchos usuarios de Instagram que aseguran que lo único que hizo fue pensar en él y no en el golpe que le produciría a su perrita al ya no estar a su lado, pues fue desde hace meses que el conductor de TV dejó de vera Luna, ya que la dejó a cargo de César Millán "el Encantador de perros".

El presentador de televisión, mejor conocido por su intervención en programas de concurso como "Atínale al precio" y "100 mexicanos dijeron", dio a conocer hace dos días, a través de una publicación de Instagram, que había tomado una decisión muy dolorosa en torno a Luna, su perrita, de la cual es muy conocida por sus más de un millón de seguidores, pues Regil solía presumir muchas fotografías de la gran relación que sostenía con la cachorrita, la que adoptó durante la pandemia.

La determinación de la que Marco Antonio hablaba tuvo que ver con dar en adopción a la perrita pues, desde hace unos meses, se le ha dificultado poder estar a su lado, pues el conductor que -en la actualidad- reside en Estados Unidos, viajó a México para comenzar las grabaciones de "Escape perfecto", proyecto de TV Azteca al que se unió recientemente, a lado de Carlos Espejel, por lo que a través de su comunicado, Regil dio a conocer sus motivos, pues destacó que alejarse de su perrita era algo que le causaba mucho dolor pero más que por él, lo hacía por ella.

"Con mucho pesar en mi corazón, la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo", introdujo a sus fans.

Más adelante, el oriundo de Tijuana contó que, en las últimas semanas, Luna había convivido con una tentativa familia adoptiva, la cual le abrió las puertas de su casa y su corazón, haciendo que la perrita se sintiera abrazada y en familia pues, cabe destacar que, Regil la había adaptado previamente, luego de que la cachorrita fuera hallada en condiciones precarias, lo que la convirtió en un lomito desconfiado y con muchos miedos, por lo que para él era fundamentar dar con personas que pudieran conferirle de seguridad y cariño.

"Las opciones eran claras: quedarme con ella para no perderla, y sacrificar su felicidad y bienestar, o permitirle estar con una familia que le pudiese dar todo lo que yo no puedo en este momento de mi vida", planteó. "Al ver los cambios tan positivos que ha tenido, decidí permitirle vivir una realidad mejor para ella, aunque mi corazón me duela, pues la amo y la extrañaré siempre", profundizó.

A continuación, el conductor de TV hizo una reflexión acerca del desapego y los sacrificios que se tiene que hacer, en algunas circunstancias, cuando se aman auténticamente a alguien, como -aseguró- ocurre entre él y Luna, por lo que al encontrar una familia que la procuraba y, con ella, una hermanita canina que la recibió en su nuevo hogar sin recelos, tomó la decisión de darla en adopción y seguir su camino sin ella, decisión que le ha sido muy criticada, pues en sus redes sociales se puede leer comentarios que sugieren que Regil está haciendo uso de su discurso motivacional para justificar el abandono que propinó.

Cabe destacar que fue desde principio de marzo que Regil dejó de ver a Luna pues, durante esa época, el conductor dejó al cuidado de la perrita a César Millán, "el Encantador de perros", quien cuenta con un rancho donde rehabilita perritos que vivieron condiciones complicadas que generaron en ellos personalidades hostiles y complejas de revertir, por lo que aseguran que es desde hace meses que el conductor se deslindó de sus cuidados.

