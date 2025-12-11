En 2013 una mujer en Ciudad Juárez alzó su voz a través de una carta enviada a un medio local y la firmó como La Cazadora. Denunciaba la violencia vivida. Ella nunca fue localizada.

Cada Navidad y Año Nuevo, en Penjamillo, Michoacán, se realizan jaripeos en los que los hombres demuestran carácter, destreza y coraje, pero cuyos ejecutantes sin que mucha gente externa lo sepa, navegan en el mundo queer.

Ambas historias fueron elegidas por Sundance, considerado el festival internacional de cine independiente más importante del orbe, siendo las citadas las únicas representantes mexicanas que participarán en la edición 2026, a realizarse en la segunda quincena de enero.

Será además una edición especial al ser la última a efectuarse en Salt Lake City, Utah, su sede por cuatro décadas, luego de ser fundado por Robert Redford. Para 2027 ya se realizará en Boulder Colorado.

Violencia hacia la mujer

La cazadora es una ficción protagonizada por Adriana Paz, ganadora a Mejor Actriz en Cannes 2024 por su interpretación en la controvertida Emilia Pérez. Ahora da vida a una mujer que busca justicia.

“Es una ficción basada en hechos reales de 2013. En esa ocasión una mujer levantó la voz para poder hacer visible que había abuso y violencia en contra de mujeres de las maquilas. Mandó una carta y nunca la agarraron, nunca supieron quien era, pero generó algo”, cuenta Edher Campos, coproductor de la cinta.

“La película es una apuesta fuerte, abre muchas preguntas y me parece afortunado que Sundance haya visto en la voz de Suzanne (Andrews Correa, la directora) que algo que podía verse como algo local, tristemente es una problemática de violencia global”, abunda el ejecutivo.

La cinta lleva en su reparto a Teresa Sánchez (La camarista), Jennifer Trejo (Radical) y al rapero mexicano Eme Malafe.

Mundo queer con botas y a caballo

El documental Jaripeo fue contemplado en la sección NEXT, es co dirigido por Efraín Mojica y Rebecca Zweig. Escudriña en el jaripeo, una tradición hipermasculina, que eventualmente es pauta para encuentros queer ocultos. Noé y José son los dos protagonistas.

Nació luego de que Rebecca y Sarah Strunin, la productora, quisieran hacer un documental de esta tradición de arraigo en México.

“Las invité al que se hace en mi pueblo, me platicaron la idea y les dije que sí, y que me gustaría involucrarlas en la cultura queer que no se sabe, aunque en la comunidad es un tema abierto”, cuenta Mojica.

“Duramos cuatro años haciéndola, porque sólo se hacen los jaripeos en Navidad y Año Nuevo y fue descubrir esos tabús y ver cómo se van rompiendo cada vez más, por lo menos en mi pueblo, donde hay una aceptación grande hacia la comunidad queer, gay, lesbiana”, abunda.

El largometraje formó su equipo con amigos que se unieron sólo por ayudar a su realización.