He estado enferma y encontrarme con ustedes es como llegar al cielo: Elena Poniatowska

Frida Kahlo como mito y marca; una exposición revisa el origen del ícono global

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis 

Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026

33 años de Fundación UNAM

Mientras la fiesta de Creative Artists Agency (CAA) daba inicio al en el lujoso High West Saloon de Park City, Utah, un hombre fue arrestado tras presuntamente agredir al congresista afro-latino y activista Maxwell Alejandro Frost.

Según una fuente citada por "Hollywood Reporter", el individuo, cuya identidad no ha sido revelada, se coló en la celebración sin formar parte de la lista de invitados ni ser acompañante de algún asistente, accediendo por una puerta alterna.

Alrededor de la medianoche, el hombre habría ingresado al baño y generado un incidente con connotaciones raciales que sorprendió a quienes se encontraban cerca. Testigos lo describieron como caucásico, y se le escuchó afirmar que estaba orgulloso de ser “blanco”.

Posteriormente, cuando salió del baño, supuestamente golpeó en la cara a un afrodescendiente latino. El personal de seguridad intervino de inmediato para contenerlo hasta la llegada de la policía.

El hecho no alteró el desarrollo de la velada, ya que el local cuenta con varios pisos, cuartos privados, pasillos estrechos y zonas exclusivas; el incidente aparentemente ocurrió en un espacio aislado que no interfirió con la celebración.

Las declaraciones de Maxwell Alejandro Frost

Más tarde, Frost compartió en Twitter que fue víctima del ataque: “Anoche fui agredido por un hombre en el Festival de Sundance; me dijo que me iba a deportar antes de golpearme en la cara. Se le escuchó gritar comentarios racistas mientras se alejaba ebrio. El individuo fue arrestado y estoy bien”.

El congresista, quien representa al centro de Florida y a Orlando en el Distrito 10, añadió: “Gracias a la seguridad del lugar y a la policía de Park City por su asistencia en este incidente”.

Este 24 de enero, la policía de Park City confirmó que un hombre fue arrestado en High West Saloon tras el incidente. No ofrecieron detalles sobre los cargos, pero aseguraron que el detenido sigue bajo custodia.

Por su parte, los empleados del evento declinaron dar declaraciones debido a la política del lugar de no comentar sobre eventos privados.

El Festival de Cine de Sundance, el encuentro de cine independiente más relevante de Estados Unidos, se llevará a cabo hasta el 1 de febrero y marca su última edición en Park City, antes de trasladarse a Boulder, Colorado.

