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El festival Gol de Oro, que se llevaría a cabo del 2 al 9 de junio en el Pabellón Oeste y sería realizado en el marco de la , fue cancelado. La promotora argumenta que fue por “problemas de logística”, pero nos enteramos de que en realidad no se vendieron boletos. Fue un fracaso.

El encuentro musical contaría con bandas y solistas como como Kinky, DLD, Pericos, Aterciopelados, Sonido La Changa y Ximena Sariñana, entre otros que actuarían a lo largo de una semana celebrando el futbol; el problema es que el público no mostró el mismo interés y el festival quedará como un buen intento.

Silvia Navarro se aleja de la prensa

Durante un homenaje por el Día de las Madres, la actriz prefirió mantenerse alejada de las entrevistas y durante casi dos horas se dedicó a disfrutar sus tacos y comer una nieve, además que se le observó con una enorme sonrisa, mientras los medios esperaban a que desocupara.

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La actriz, mamá del pequeño León, cumplió con Televisa y con el productor Juan Osorio y se presentó al homenaje, pero su personal explicó que hablará hasta la presentación oficial de la telenovela que protagoniza, “Guardián de mi vida”. Así que hubo que conformarse con verla.

La actriz Silvia Navarro. Foto: Vía Instagram oficial.
La actriz Silvia Navarro. Foto: Vía Instagram oficial.

Víctor García debe enfocarse en la música

Víctor García parece ser de los talentos mexicanos más solicitados del momento, no solo en la música, sino en producciones audiovisuales, esto al menos en palabras de uno de sus colaboradores más cercanos, José Manuel Cuevas, quien ha estado detrás de él desde sus inicios.

Sin embargo, la idea es que el exintegrante de la primera generación de “La academia” impulse su carrera musical ahora que volvió a los escenarios.

“Ha sido llamado para series, películas, novelas, a todo he dicho que no, le dije que se centre en la música, se consolide y ya luego vemos que Netflix y eso”, dice José Manuel Cuevas.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

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