Federica Quijano está desesperada y con deseos de que la ayuden, pues se encuentra internada en la Ciudad de México en espera de que le digan qué es lo que tiene que hacer para que su seguro médico funcione y pueda someterse a una operación de columna que necesita.

La cantante de Kabah compartió un mensaje de auxilio en Instagram en donde detalló cuál es la situación que está viviendo, hizo un llamado a Seguros Monterrey New York Life para que la asesoren.

Comparte que está con ellos desde hace más de 30 años, que ha pagado puntualmente mes con mes tanto su seguro como el de sus hijos.

Viajó a la Ciudad de México con la esperanza de ser operada, sin embargo comenta que necesita de una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora.

"Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor, mándenmelo porque no puedo ir, no puedo caminar", afirmó desde la cama del hospital.

"No puedo programar mi dolor", es lo que dijo Federica sobre la indicación que le dieron de programar su cirugía de columna.

Solicitó ayuda y que la asesoren sobre qué es lo que tiene que hacer, pues dice, no quiere saltarse ningún proceso.

La cantante y legisladora de 53 años confesó que tiene mucho miedo de la operación de columna a la que debe someterse, pero sabe que es necesario para que pueda regresar a trabajar.

"Tengo mucho miedo, no es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo tampoco, tengo que estar trabajando, por lo mismo les pido que me ayuden, que me digan con quién me puedo comunicar", reiteró.

Apio Quijano, hermano de Federica, saltó en su defensa:

"Es importante que apoyen a su gente que esta asegurada, porque siempre están para un nuevo cliente pero cuando el cliente necesita ayuda, todo es imposible", escribió.

