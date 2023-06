Federica Quijano llora al recordar la difícil relación que existió entre Apio, ella y su padre

A propósito del Día del Padre, Federica Quijano habló por primera vez de la relación que sostuvo con su padre cuando ella, y sus dos hermanos, Apio y Eduardo, eran pequeños, pues nunca antes había abordado el tema de forma pública por el dolor tan grande que le causa, sin embargo, quiso aclarar por qué no suele compartir fotos con su papá en estas fechas, debido a que, a pesar de que en la infancia sí llegó a vivir con él, su padre los descuidó, por lo que la cantante tuvo que fungir el papel de madre y padre dentro de su familia.

La integrante de Kabah sorprendió con una entrevista que concedió a "Ventaneando" pues, en ella, rompió el silencio y confirmó las declaraciones que el Apio Quijano, su hermano menor, ha hecho desde hace unos años, sin embargo, Federica no se había decidido a abordar al tema, debido a que había hecho un pacto con su hermano para que, supuestamente, nunca dieran a conocer el tormento que vivieron cuando eran pequeños, sin embargo, con el paso del tiempo la promesa cambió.

De hecho, fue en su actual participación en "La casa de los famosos México", donde Apio contó a sus compañeras y compañeros que su padre se encontraba internado en una clínica de salud mental debido a que presentaba principios de esquizofrenia.

"Son temas familiares, para nosotros, fuertes, dolorosos, no sé por qué Apio está sacando todo eso en el programa, yo creo que está muy vulnerable, tocó temas que él y yo quedamos, inclusive, de no hablarlos porque no dejan de dolernos", dijo esta mañana, a través de su cuenta de Instagram.

De esta manera, Fede explicó el por qué había decidido hablar del tema en una entrevista que fue emitida esta tarde en "Ventaenado" en la que, efectivamente, sustenta todo lo dicho por Apio, compartiendo que su padre se encuentra internado en un hospital psiquiátrico y asistido por especialistas de la salud mental, ayuda que ella y sus hermanos solventan.

Y, en efecto, la cantante demostró el gran dolor que aún le produce todo lo que ocurrió durante su infancia, debido a que, cuando comenzó a narrar su experiencia, no pudo evitar romper en llanto, pues destacó que su padre nunca estuvo presente, pese a que en una temporada vivieron con él. Con todo y el dolor, la famosa reconoció que -así como ellos- en su infancia, su progenitor vivió un episodio muy complicado, al ser testigo del momento que su madre (la abuelita de los integrantes de Kabah) se quitó la vida.

"O sea no lo puedo juzgar tampoco... porque, cuando él estaba chiquito, su mamá se suicidó enfrente de él, supongo que eso para mí papá no debió de ser nada fácil, sin embargo, nosotros como hijos no teníamos la culpa", señaló.

Al crecer -narró la cantante- su padre renunció a las fábricas que su familia le había heredado para que dirigiese y se dedicó a estudiar psicoanálisis, pues tenía el deseo de saber el motivo por el que su madre se había suicidado.

Luego de exponer la situación emocional tan vulnerable de enfrentó su padre, Fede recordó que, a su vez, su madre los tuvo muy joven, por lo que no supo muy bien como lidiar con el cuidado de sus hijos cuando se casó con otra persona, por lo que envió a Luis, Apio y a la cantante a vivir con su padre, a quien casi no conocían, pues era muy poco el trato que habían sostenido con él. Al llegar a vivir con su padre, los pequeños se toparon con la sorpresa que él ya había rehecho su vida con otra mujer, la que les expresaba que si no vivían con su mamá era porque no los quería.

"Nos vamos a vivir con este papá que no conocíamos al 100% (...) mi papá rentó una casa para que nos fuéramos con él y se le olvidaba que existíamos, entonces nos dejaba solos en la casa a los tres, sin comida, sin nada...", rememoró.

También recordó el día del sismo de 1985, cuando estaba junto con sus hermanos en el consultorio que, en aquella época tenía su padre en Polanco, y comenzó a temblar, por lo que abrieron la puerta y le expresaron a su progenitor que estaba temblando pero él, sin inmutarse, les solicitó que cerraran la puerta, pues estaba trabajando por lo que, en ese momento, decidió que sería ella quien tendría que velar por sus hermanos pequeños y, rápidamente, los tomó de la mano y los sacó del edificio.

