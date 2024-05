Michelle Rodríguez comparte dulce fotografía con su novia, Victoria García

Michelle Rodríguez, la cantante y actriz mexicana, atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. Además de disfrutar de una exitosa carrera y una renovada imagen, ahora también se sumerge en las mieles del amor junto a su pareja, Victoria García.

Después de mantener su relación en un perfil bajo durante algunos meses, parece que la famosa está lista para proclamar su amor por la joven al mundo entero.

Ya habían sido vistas juntas en una fotografía compartida en el perfil de Michelle en el "Día de la pareja", y la artista volvió a sorprender al publicar otra romántica imagen junto a ella.

En la instantánea, en blanco y negro, Victoria parece hacer un gesto de enojo hacia la cámara, mientras que la famosa le da un tierno beso en la cabeza.

Foto: Instagram oficial.

En entrevista con una medio de circulación nacional, la hermana del comediante Manu Nna habló como nunca de su amor y afirmó que, aunque prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público, ya no teme los comentarios sobre su persona. "No está bien vivir con miedo. Ahora estoy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que debemos abrazar quiénes somos. Siempre lo digo: 'Esta soy yo y estoy feliz'", expresó.

Respecto a por qué decidió hacer pública su relación, la artista de 40 años señaló que no tiene por qué agradar a nadie y tienen que respetar su vida. "Es una relación que lleva poco tiempo, aunque parece que es mucho. Me llena mucho el corazón. Todos saben que no, pero ella me tiene así, muy contenta. Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol".

¿Quién es la novia de Michelle Rodríguez?

Aunque Victoria García no suele ser muy activa en redes sociales, se sabe que es cantante y actriz. En su cuenta de Instagram cuenta con casi mil 500 seguidores y tiene algunas fotografías de sus viajes a la playa y al extranjero. Aún se desconocen varios detalles sobre su relación con Michelle; sin embargo, ambas asistieron juntas al estreno de "Canta y no llores", película en la que Michelle es la protagonista, señalan portales de noticias nacionales.