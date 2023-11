Michelle aboga por la aceptación corporal

A Michelle Rodríguez la crítica ya no le afecta porque lleva años trabajando en su amor propio. La actriz reconoce que, aunque a veces es difícil escuchar los comentarios del público, desde pequeña aprendió a estar segura de sus fortalezas.

“Vengo de una familia que es muy amorosa y que confía en mí incluso cuando yo no. Mi manada me sostiene mucho”, cuenta Michelle, quien ha sido señalada por cambiar su aspecto físico.

Si bien ha sido representante y defensora de las tallas grandes, en octubre presumió unas fotografías donde es visible que bajó de peso.

“No es una decisión que haya tomado de un día para otro porque la pérdida de peso como una meta ha sido una constante desde que tenía ocho años. Me resulta peculiar que ahora me pregunten como si nunca se me hubiera ocurrido”, explica.

La actriz de 39 años detalla que en la infancia fue la primera vez que fue al nutriólogo para hacer una dieta sana y bajar de peso, pero siempre ha hecho ejercicio y hasta ahora obtuvo resultados.

“Ahora la aceptación corporal de la que hablo es de querer nuestro cuerpo tal cual sea porque muchas veces nos aqueja nuestra estatura o color de piel, cosas que no podemos cambiar ni queriendo”, considera Michelle.

“A lo que yo apelo es a que intentemos ser una mejor versión, pero abracemos esa versión, no se trata de que algo es mejor que lo otro, si no que lo que tengo es lo que hay y lo abrazo”, añade.

Ese respeto por sí misma también incluye su trabajo. Ella se ha pronunciado en favor de los sueldos justos, como hizo siendo parte de la serie 40 y 20, que protagoniza junto a Jorge Van Rankin, pues, señala, en cuestión laboral hay muchas diferencias y carencias.

“Hay una bola de nieve al rededor de la situación laboral de nuestro país y a mí me interesa que haya oportunidad para todos y que nosotros tengamos que aprender a darle valor a nuestro trabajo, esto que hago podría hacerlo sin que me pagaran, pero también necesito funcionar socialmente”.

Actualmente Rodríguez forma parte del musical Mentiras, donde interpreta a Dulce, una mujer que se enfrenta a la maternidad en una situación complicada. Además se presentará con Los monólogos de la vagina este 25 de noviembre y el 29 estará en la entrega de los Premios Metro, que reconocen a lo mejor del teatro.