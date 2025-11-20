Miss Universo 2025 apunta a ser de Latinoamérica. Seis de las 12 finalistas, que se acaban de dar a conocer y entre las que se encuentra la mexicana Fátima Bosch, proceden de esa parte del mundo.

Durante su mensaje grabado, Fátima pidió a las personas que no tengan miedo de ser ellas mismas en la sociedad.

“Mi deseo es traer amor a todos los lugares donde no hay", dijo la joven de 24 años.

Durante la fase de desfile de traje de baño, Fátima lució un trikini blanco. La mexicana busca ser la cuarta representante nacional en alzarse con la corona mundial, luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, esta última fungiendo esta noche como jurado en la ceremonia.

Las 122 candidatas a la corona de Miss Universo en su edición número 74. Foto: AFP

Las representantes de Chile, influencer con un millón de seguidores; Colombia, Cuba, Puerto rico y Venezuela conforman el grupo latino que ha accedido a la fase final.

Luego de darse a conocer a las 12 finalistas se informó que Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026.