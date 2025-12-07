Más Información

muestra entusiasmo porque, en poco tiempo, volverá a México para reencontrarse con su familia y pasar junto a ella las pero, aunado a sus planes personales, la tiene otro cometido; repartir juguetes entre los niños que padecen cáncer y VIH.

A través de su cuenta de Instagram, la joven tabasqueña contó que sigue en Estados Unidos, como parte de las actividades de su reinado, concediendo entrevistas a diferentes medios de comunicación. Sin embargo, también reveló que falta poco para que regrese a nuestro país.

"Les cuento que estoy aquí en gira de medios en EU, pero estoy muy emocionada porque ya en poquito regreso a mi país y estoy muy feliz, ya quiero ver a toda mi familia, mis amigos, estar cerquita de ustedes", expresó.

Además, la también diseñadora de modas aclaró que, ni la coronación impedirá que, esta Navidad, vuelva a llevar a cabo la recolecta de juguetes que hace anualmente, desde que tiene 14 años.

"Todos los diciembres hago una colecta de juguetes para el Hospital del Niño, para los niños del área de oncología, llevo diez años haciendo esta colecta, para mí es súperimportante, porque son mis niños del hospital".

La joven mandó un mensaje de reflexión que estribó en concientizar a sus seguidores de la importancia de no olvidar a quienes se encuentran en situaciones vulnerables, sobre todo, en fechas con un significado de trascendencia.

"En estas fechas que es de puro amor y de estar en familia, a ellos les toca estar luchando por su vida en quimios, son niños que me han enseñado muchísma fortaleza, he tenido la dicha de ver como siguen adelante, como se curan, como cumplen al tie de la letra con sus quimioterapias".

La joven explicó que no sólo recibe juguetes para repartir, sino que ella misma se involucra comprando algún detalle para los menores y, este año, en que su coronación como Miss Universo le ha permitido llega ra un número mayor de personas, busca que más personas se unan a su labor.

"Este año, en especial, tengo una agenda muy apretada por Miss Universo, pero no quiero dejar de un lado algo que yo he hecho desde los 14 años, algo que me llena el corazón, es algo que seguiré haciendo toda mi vida; darles un poquito de alegría en estos días es algo increíble".

Este será el primer año que, además de entregar juguetes a los pacientes con cáncer, Fátima también repartirá los obsequios en los menores con VIH.

"Son más niños los que estamos sumando pero sé que, con esfuerzo, todo se puede, yo les pido a ustedes, los que quieran donar".

Así dio otros detalles como que, el último día para acudir a los puntos de entrega, será el jueves 11 de diciembre, en las cinco sedes de Planeta Papel, una empresa de papel ubicada en Villahermosa, Tabasco.

Los juguetes pueden ser para niños de entre un año y cinco años; el único tipo de juguete que no está permitido donar son peluches, proque estos pueden generar alergáis a los menores.

