Famosos se dejan seducir por el pastel

Cuando Chingu amiga era pequeña y vivía en su natal Corea del Sur no podía comer pasteles, razón por la que la influencer no tiene grandes memorias alrededor de este dulce considerado poco sano.

“En Corea piensan que el pastel te hace engordar, entonces me prohibían comerlos. Allá no lo amamos, más bien nos limitamos a comerlo”, afirma Sijun, nombre real de la tiktoker.

Ahora no sólo lo prueba sin culpa, también lo prepara como parte del elenco de la competencia de cocina El gran pastelero - Bake off celebrity México.

“Mis padres no me dejaban estar en la cocina porque era más importante estudiar, entonces normalmente ellos cocinaban todo y me daban a mí en la boca mientras estudiaba; pasteles me daban pedazos pequeños”, recuerda.

Esas costumbres se contrastaron cuando se encontró con mexicanos como Diego Schoening, Sylvia Pasquel y Paco de Miguel, para quienes el pastel significa unión y gozo.

“Para nosotros el pastel es sinónimo de amistad, de alegría, en una reunión familiar siempre hay un pastel y la finalidad es que se comparta, lo dulce para nosotros es como un apapacho”, señala el influencer Paco de Miguel.

En eso coincide el integrante de Timbiriche, Diego Shoening, quien convenció a su familia para que le permitiera ausentarse un mes mientras grababa este reality, pues debía permanecer enclaustrado en una hacienda.

“En mi vida me había ido tanto tiempo de mi casa, entonces hubo un consenso en el que les dije: ‘oigan, voy a estar encerrado, habrá poca señal’.

“Los convenció (saber) que se trataba de cocinar, algo que nos gusta a toda la familia. Es algo que nos une, a mis hijos les encanta que les cocine entonces quedaron entusiasmados con que volviera para enseñarles”, dice Diego.

Se diversifica

Se trata de la segunda temporada de la serie, que se estrenará el 14 de septiembre a través de la plataforma HBO Max y el canal Discovery home & health.

Para renovarla se diversificó al elenco, con participantes que no sólo son cantantes y actores, sino también influencers o luchadores como Alberto del Río “El Patrón”.

“Llegué aquí buscando un nuevo reto porque después de haber ganado absolutamente todo lo que se tiene que ganar, le pierdes el gusto a seguir ganando, se te empieza a ir un poquito el hambre. Este programa me propuso salir de mi zona de confort”, reconoce el luchador.