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Al más puro estilo El diablo viste a la moda, Anne Hathaway acaparó las miradas en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026.
La actriz deslumbró con un vestido palabra de honor con bordado floral y larga cola confeccionado en tapicería de seda, acompañado de guantes hasta el codo.
La ganadora del Oscar completó el look con joyas de diamantes de la nueva colección de alta joyería Eclettica de Bvlgari.
Su cabello castaño, sujeto en un elegante semirecogido, permitió lucir en todo su esplendor un impresionante collar y pendientes largos, mientras que su maquillaje, labios terracota brillante armonizaba con los tonos del vestido.
Kate Hudson regresó a los Oscar con una nominación a Mejor Actriz más de dos décadas después de su primera candidatura por la película Almost famous.
La actriz llegó acompañada de su madre, Goldie Hawn; ambas coordinaron sus looks. Hudson optó por un vestido bustier verde jade de Giorgio Armani Privé, bordado con cristales y piedras, con escote corazón y cintura peplum. Complementó el atuendo con un impresionante collar de diamantes verdes de más de 41 quilates de Garatti.
Hawn lució un vestido negro con detalles plateados, guantes largos y una pulsera de diamantes.
La alfombra también dejó otros momentos memorables:
Pedro Pascal apostó por un look de Chanel sin chaqueta de esmoquin que dejaba ver un gran crisantemo como detalle central.
Mia Goth portó un vaporoso vestido floral amarillo limón de Dior, diseñado por Jonathan Anderson, mientras Kerry Condon optó por un vestido negro de Armani Privé.
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