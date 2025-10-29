Para la familia Ocaña el 29 de octubre tiene un significado sumamente doloroso, y es que, en esta fecha, hace cuatro años, el actor Octavio Ocaña perdió la vida tras una persecución policial.

A pesar del tiempo, y un intenso proceso legal que culminó con la detención y condena de dos oficiales, el dolor que los seres queridos del actor sienten continúa latente, por lo que, a través de las redes sociales le dedicaron emotivos mensajes para recordarlo.

Una de las primeras en reaccionar fue Bertha Ocaña, quien se dijo completamente devastada, tal y como el primer día.

Lee también Recuperan pertenencias de Octavio Ocaña, hermana del actor de “Vecinos” llora en conmovedor momento

"El dolor más fuerte que se puede aguantar es el del alma, es ese dolor que te destroza desde adentro pero te deja viva para seguir sufriendo… por que una vez que tienes el alma herida es un dolor para toda la vida. Hoy han pasado cuatro años y no he logrado sanar. Hoy es 29 de octubre y basta con llegar a este día para que la herida vuelva a sangrar", escribió la joven.

Por su parte, Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido actor, compartió algunas de las fotografías que el tiempo que pasaron juntos y que guarda como uno de sus mayores tesoros.

Junto a las imágenes, la señora dedicó unas palabras a Octavio, en las que afirmó que estará con ella hasta el último día de su vida:

"Mi muy amado hijo, un día como hoy partiste a la vida eterna dejando mi alma y vida marcada por siempre, porque así como te di la vida, asimismo se me fue contigo. Quisiera decirte mucho, pero solo te digo: aquí estoy , hasta el ultimo respiro contigo".

La madre del actor le dedicó un emotivo mensaje. Foto: Instagram.

Leticia Ocaña, hermana de Octavio, también hizo uso de sus redes sociales y reveló que, el mismo día que murió su hermano ella recibía su título universitario:

"Pensé que por muchos años recordaría este día como el más feliz de mi vida y me equivoqué. Nunca pensé que el día en el que yo pensé que iba a ser inmensamente feliz, iba a ser inmensamente triste".

La muerte de Ocaña conmocionó no sólo al mundo del espectáculo, también a la sociedad; y es que, los primeros reportes policiales indicaron que el joven se disparó tras chocar contra un muro de contención; sin embargo, peritajes, investigaciones y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, determinaron uso excesivo de la fuerza y reclasificaron el caso como homicidio doloso.

Lee también Detienen a expolicía prófugo por la muerte de Octavio Ocaña; estuvo escondido casi cuatro años