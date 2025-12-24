Imani Dia Smith, actriz de Broadway que durante su niñez interpretó a Nala en el musical de “El Rey León”, falleció a los 25 años.

De acuerdo con las autoridades, la joven fue encontrada con heridas de arma blanca en una residencia de Edison, Nueva Jersey, y fue declarada sin vida en el Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick.

Su pareja, Jordan D. Jackson-Small, fue arrestado y acusado en relación con el homicidio de Imani Dia. Según los reportes oficiales, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con un propósito ilegal en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

La actriz era madre de un niño de tres años.

Recaudación de fondos para apoyar a su familia

Kira Helper, tía de la artista, compartió el lamentable suceso a través de la plataforma GoFundMe y puso en marcha una recaudación de fondos en apoyo a los padres de la fallecida, Monique Rance-Helper y Rawni Helper.

En la descripción de la campaña, recordó a Smith como “una auténtica artista polifacética”, con una personalidad cariñosa y vibrante. También señaló que los recursos obtenidos serán destinados a cubrir los gastos funerarios, brindar apoyo psicológico a la familia y asegurar el cuidado de su hijo.

“Además de su dolor, Monique y Rawni están tratando de mantener unida a su familia: consolar a sus hijos, asumir la repentina responsabilidad de criar a su nieto y encontrar una forma de seguir adelante mientras su mundo se hizo pedazos”, escribió Kira Helper.

Imani Dia Smith interpretó a Nala en el musical de Disney desde el 27 de septiembre de 2011 hasta el 23 de septiembre de 2012. La obra ha sido representada en 22 países y es uno de los montajes más exitosos de Broadway.