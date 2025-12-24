Más Información

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

Imani Dia Smith, actriz de que durante su niñez interpretó a Nala en el musical de , falleció a los 25 años.

De acuerdo con las autoridades, la joven fue encontrada con heridas de arma blanca en una residencia de Edison, Nueva Jersey, y fue declarada sin vida en el Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick.

Su pareja, Jordan D. Jackson-Small, fue arrestado y acusado en relación con el homicidio de Imani Dia. Según los reportes oficiales, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con un propósito ilegal en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

La actriz era madre de un niño de tres años.

Lee también:

Recaudación de fondos para apoyar a su familia

Kira Helper, tía de la artista, compartió el lamentable suceso a través de la plataforma GoFundMe y puso en marcha una recaudación de fondos en apoyo a los padres de la fallecida, Monique Rance-Helper y Rawni Helper.

En la descripción de la campaña, recordó a Smith como “una auténtica artista polifacética”, con una personalidad cariñosa y vibrante. También señaló que los recursos obtenidos serán destinados a cubrir los gastos funerarios, brindar apoyo psicológico a la familia y asegurar el cuidado de su hijo.

Lee también:

“Además de su dolor, Monique y Rawni están tratando de mantener unida a su familia: consolar a sus hijos, asumir la repentina responsabilidad de criar a su nieto y encontrar una forma de seguir adelante mientras su mundo se hizo pedazos”, escribió Kira Helper.

Imani Dia Smith interpretó a Nala en el musical de Disney desde el 27 de septiembre de 2011 hasta el 23 de septiembre de 2012. La obra ha sido representada en 22 países y es uno de los montajes más exitosos de Broadway.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Le regaló su collar Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal “Se repite la historia”, dicen en redes. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Carlos Mejía / El Universal / Tiktok @angelaaguilar_

¿Le regaló su collar? Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal: “Se repite la historia”, dicen en redes

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con solo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan. Foto: AP

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con sólo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]