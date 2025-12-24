Más Información

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

El elenco de vuelve a enfrentar una pérdida. A poco más de un año del fallecimiento de , se confirmó la muerte del comediante y actor Pat Finn, quien participó en la icónica serie. Tenía 60 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se informó que el actor falleció el pasado 22 de diciembre en su hogar, rodeado de sus seres queridos: su esposa Donna, sus hijos y sus mascotas.

“Estamos seguros de que los queridos amigos de Pat y colegas leyendas de Chicago, Chris Farley, George Wendt y Mike Hagerty (conocido como Hags), le están guardando un lugar en el sofá para ver a sus amados Bears. La familia pide respeto a su privacidad en este momento”, expresaron en el mensaje compartido en redes sociales.

Además de su participación en “Friends”, Pat Finn tuvo apariciones en series como “Seinfeld” y “The Middle”, además de otros títulos como “Murphy Brown”, “3rd Rock from the Sun”, “Ed” y “My Boys”.

Nacido como Patrick Cassidy Finn, el actor creció en Wilmette, Illinois, y realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Marquette. Tras graduarse, consolidó su formación artística en Chicago, donde se integró a Second City, una de las instituciones más influyentes de la comedia estadounidense. Ahí se desempeñó como estudiante, actor y miembro de la Second City Touring Company, con la que realizó diversas giras.

En “Friends”, Pat Finn interpretó al Dr. Roger, del universo de lacomedia creada por David Crane y Marta Kauffman.

Pat Finn y su batalla contra el cáncer

Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque en un inicio el tratamiento le permitió retomar su vida cotidiana, la enfermedad reapareció de manera agresiva tiempo después.

En el comunicado, su familia explicó que, pese a recibir atención médica especializada, el cáncer avanzó y finalmente hizo metástasis, lo que limitó las opciones de intervención terapéutica.

