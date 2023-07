Explora serie carácter de Lucita, esposa de Pancho Villa

Francisco Villa, el mítico líder revolucionario que puso en jaque al gobierno mexicano e invadió a EU sin jamás haber sido atrapado, era “pendejeado” en privado por su esposa.

Eso dice Gabriela Cartol, quien dará vida a “Lucita” (Luz Corral), con quien El Centauro del Norte contrajo matrimonio legítimo en 1911, meses después de iniciado el conflicto armado.

La relación del matrimonio se verá en la serie Francisco Villa, conformada por 10 episodios, que estrenará el próximo miércoles en Star+.

“La idea desde un inicio fue mostrar a todos como humanos. Lucita no era la sumisa o la villana, sino que tenía tonos y matices: amaba profundamente a Villa, pero también lo pendejeaba. Que por ser mujer en esa época no tuviera voz, no quiere decir que no sintiera o en casa no se revelara”, detalla Cartol.

“Hay escenas fuertes de rebelión, sobre todo cuando ya deja de ser una niña (se conocieron cuando ella era adolescente) y a raiz de la pérdida de una hija que le envenenan los enemigos de él, ella cambia”, añade.

Francisco Villa es interpretado por Jorge A. Jiménez, con la dirección de Rafa Lara. Para la historia se recrearon las batallas más famosas del general, y el acuerdo que logró con productores de cine estadounidense para que filmara su odisea militar.

Se dice que Villa tuvo más de 70 mujeres y se casó más de 50 veces, pero la única oficialmente reconocida fue Corral, con quien se casó por la Iglesia, y a quien se le verá transitar en la serie desde sus 16 años hasta los 26. Tiene presencia en ocho de los 10 episodios escritos por Enrique Rentería, que fueron filmados durante 2021 en locaciones de Jalisco.

Armando Hernández, Dagoberto Gama y Marco Treviño conforman parte del elenco.

“Era meter a la mujer en tierra de hombres, ver en contexto a todos los personajes de la época. Si bien están las adelitas (las mujeres en el campo de batalla) también hay otras; Villa no sólo era el típico macho, sino también otras cosas”, expresa Cartol.

“Yo pondría que la serie la vieran alumnos de secundaria para arriba, por la violencia que hay, son cosas que la gente debe ver y saber”, apunta.

Actualmente, Cartol graba la serie Cada minuto cuenta, con Osvaldo Benavides y Jesús Zavala, sobre el terremoto de 1985 que azotó a la Ciudad de México.