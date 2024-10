Deryck Whibley, líder de Sum 41, reveló que fue víctima de abuso sexual por parte del exmánager de la banda, Greig Nori, cuando el músico tenía sólo 18 años. Sin embargo, Nori ya salió a defenderse, asegurando que la relación que existió entre ellos no sólo habría sido consensuada, sino que sugirió que fue el cantante quien la propició.

El músico canadiense sorprendió a todas y todos sus fans con la publicación de su autobiografía "Walking disaster: my life through heaven and hell", en la que habló por primera vez de los presuntos abusos de los que fue víctima por parte de Nori, que trabajó con el grupo desde su creación, en 1996, hasta el 2005.

Whibley compartió con la revista "Rolling Stone" que se trataba de sus primeros pasos para enfrentar lo que vivió cuando sólo tenía 18 años, ya que , por muchos años, se negó a ponerse en el lugar de la víctima y se hizo creer a sí mismo que ya había superado lo sucedido.

De acuerdo al relato del músico, conoció a su exmánager en un concierto de Treble Charger, la banda en la que Greig era líder.

Deryck logró colarse detrás del escenario y se acercó a Nori para hablarle de la banda que había formado con sus amigos; Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker y Frank Zummo, con la ilusión de que el músico aceptara asistir a uan tocada para ver cuál era su propuesta musical.

Nori aceptó y proporcionó su número a Whibley, ese fue el comienzo de una relación estrecha entre los dos, pues el músico se percató del gran potencial que existía en Sum 41 que, en 1998, lanzó su primer álbum.

Greig se volvió el mánager y productor del grupo y, sin que nadie supiese, comenzó una relación amorosa con Deryck el mismo año de su debut comercial, cuando él tenía 36 años y el joven sólo 18 años.

En el texto, el cantante recuerda que Greig le proporcionó éxtasis, mientras estaban en una fiesta, y cuando se encontraron solos en el baño lo besó "apasionadamente".

Aturtido, Whibley se alejó de Nori, quien le confió que nunca se había sentido atraído a un hombre y que lo suyo era una conexión especial.

De acuerdo con el líder de Sum 41, la forma en que Nori trató de persuadirlo fue tan convincente que comenzó a creer que era verdad y que la atracción era mutua.

Con el paso del tiempo, Deryck se sintió incómodo con la relación que sostenían y, al percatarse que, cuando se iba de gira con la banda y se alejada de Nori, lo embargaba una sensación de paz, supo que debía terminar lo que tenían.

Afirma que, cuando habló con su representante, este se molestó mucho y lo presionó a que no terminara la relación, en la que especificó que hubo intimidad seuxal.

Luego de que la historia se diera a conocer públicamente, Nori habló con el medio canadiense "Toronto Star", a través del que desacreditó lo dicho por Whibley, pues expresó que había sido él quien buscó que la relación inicara.

"La acusación de que yo inicié la relación es falsa. Yo no la inicié. Whibley la inició, agresivamente", además destacó que, en esa época, e músico ya contaba con la mayoría de edad. "Cuando comenzó la relación, Whibley era un adulto, al igual que yo".

