A lo largo de su trayectoria, Paquita la del Barrio, quien falleció el 17 de febrero, construyó entrañables amistades en el medio artístico. Tras su partida, figuras del entretenimiento le dedicaron emotivos mensajes de despedida. Entre ellas, Eugenio Derbez compartió una anécdota especial que vivió con la cantante.

A través de sus redes sociales, el actor de "No se aceptan devoluciones" recordó un episodio durante un vuelo de Miami a México, luego de asistir a una entrega de premios. En su relato, la llamó con cariño “Mi querida Paquita”.

“De regreso (del vuelo) venían algunos actores, entre ellos (Francisca). Empieza la turbulencia y yo seguía leyendo, pero sí llegó un momento en el que se empezó a poner cada vez peor y peor…”, contó en los primeros minutos del video.

FILE - Paquita la del Barrio durante su presentación en la 14a edición de los Latin Grammy en el Hotel y Casino Mandalay Bay el 21 de noviembre de 2013, en Las Vegas. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

El cineasta describió cómo la intérprete, visiblemente angustiada, intentaba sobrellevar la situación mientras su acompañante trataba de calmarla. “Empiezo a oír gritos allá atrás y era Paquita la del Barrio. Su comadre le decía: ‘¡Cálmese, comadre, cálmese, comadre!’. Yo volteaba y Paquita (tensa). La comadre agarra y (le da) un cachetadón a Paquita la del Barrio…”, relató.

Más tarde, al llegar a México, la cantante y Eugenio coincidieron en migración, donde ella le confesó su vergüenza por lo sucedido.

“Llegamos a México y ahí me toca Paquita (me dice): ‘Ay, señor Derbez, cómo me puse. Me puse muy mal, qué pena, qué vergüenza. Pero si no hubiera sido por mi comadre, si no hubiera sido por las cachetadas que me puso, no hubiera yo reaccionado. Gracias, comadre’…”, recordó el actor entre risas.

Por su parte, Thalía, Pepe Aguilar, Yuri, Maribel Guardia, Natalia Jiménez, Mane de la Parra y César Costa también se sumaron a las muestras de afecto en honor a la artista.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio falleció a los 77 años en su hogar en Xalapa, Veracruz, víctima de un infarto fulminante mientras dormía.

Por la mañana, su familia intentó despertarla sin éxito, por lo que llamaron a una ambulancia. Al llegar, los especialistas confirmaron su fallecimiento.

Sus seres queridos aseguraron a EL UNIVERSAL que partió en paz y sin sufrimiento.

"Fue algo muy sorpresivo para todos. Sabíamos que tenía algunos problemas de salud, pero ya estaba más estable, por lo que no nos lo esperábamos. Todo sucedió de manera muy repentina", expresó su nieta, Kelly Grajales, de 26 años, aún conmovida por la noticia.

Con información de Marlem Suárez.

