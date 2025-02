José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay están de fiesta por el bautizo de su hija Tessa en una iglesia de las Lonas en la Ciudad de México, el cual se celebró hoy con la presencia de familiares y amigos, en los primeros videos del evento que circulan en redes se observa la presencia de la feliz abuela Victoria Ruffo.

Ni su padre Eugenio Derbez, ni ninguno de sus hermanos parecen haber asistido a la misa, al menos no se observan en los primeros videos de la celebración; la pequeña Tessa, quien tiene un impactante parecido con los Derbez, lució un elegante y hermoso ropón.

Bautizan a Tessa, la hija del actor José Eduardo Derbez. Fotos: Televisa Espectáculos.

Tessa nació el 30 de junio de 2024, su llegada significó un reencuentro entre los padres del actor José Eduardo, pues Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no se hablaban desde hace años, sin embargo, tras la llegada de Tessa, la primera nieta de la actriz, la expareja limó las asperezas.

Televisa Espectáculos compartió videos de la ceremonia, incluido uno del momento del bautizo.

Victoria Ruffo, feliz porque su ex Eugenio no asistió al bautizo

Victoria Ruffo se dijo muy contenta del momento vivido con su nieta, reveló que los padrinos de su nieta será su hija Victoria Fayad y el mejor amigo de José Eduardo llamado Gilberto Loyo.

La actriz enalteció la importancia del bautizo, que en la religión católica significa el primer sacramento que recibe una persona al iniciarse en la vida cristiana. Es la puerta de entrada a otros sacramentos.

Al cuestionar a la actriz de 62 años si su ex Eugenio Derbez asistiría al bautizo, bromeó al decir que ojalá que no, para que se la pasara bien, y precisó que no sabía, pues de las invitaciones y las confirmaciones de los asistentes las habían hecho los papás de su nieta Tessa.

"Híjole, la verdad no sé, pero pues, menor, ¿no?, para estar contenta", dijo entre risas, y remató diciendo que "están los que tienen que estar, qué padre, y si no, ni modo".

José Eduardo Derbez confirmó que ni su papá Eugenio Derbez ni sus hermanos Aislinn y Vadhir asistirán al bautizo de su hija, pues sus hermanos están de viaje.

