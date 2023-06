Estos son los nominados a los Premios Tony de esta noche

Esta noche se llevará a cabo la 76° entrega anual de los Premios Tony, la cual reconocerá a lo mejor de la industria teatral en su temporada 2022- 2023, pero se realizará en medio de la huelga de guionistas de Hollywood, motivo por el cual no contará con un guión y su anfitriona Adriana DeBose (“West Side Story”, “Hamilton”) tendrá que apelar a la espontaneidad, aún así se espera que la ceremonia tenga la espectacularidad que acostumbra.

En esta ocasión será el United Palace de Nueva York, el escenario donde se presenten los números musicales de las obras nominadas como “Camelot”, “Into the Woods”, “& Juliet”, “Kimberly Akimbo”, “New York, New York”, “Parade”, “Shucked”, “Some Like It Hot”, “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, “A Beautiful Noise” y “Funny Girl”.

Lee también: La saxofonista María Elena Ríos se lanza contra el colectivo Poder Prieto y tacha de depredador a Tenoch Huerta

La obra favorita de la noche es “Some Like It Hot”, la cual cuenta con 13 nominaciones y se basa en la película de 1959 “Una Eva y dos Adanes”, que protagonizaron Tony Curtis y Jack Lemmon junto a Marilyn Monroe; en ella se cuenta la historia de dos jóvenes músicos que se ven en la necesidad de disfrazarse como mujeres si quieren huir de la mafia, y se integran a una orquesta de señoritas, lo que provocará hilarantes situaciones, pero uno de ellos vivirá un cambio importante en su vida.

La ceremonia de premiación de los Tony, considerada como los Oscar del cine, se podrá ver en México a través de Film&Arts a partir de las 18 horas, con repetición con subtítulos en español el sábado 18 y viernes 24 de junio a las 21 horas.

Se trata de la 76° edición del evento que premia lo mejor del teatro. Foto: Premios Tony

Los nominados

Mejor musical:

- “& Juliet”

- “Kimberly Akimbo”

- “New York, New York”

- “Shucked”

- “Some Like It Hot”

Mejor obra:

- “Ain’t No Mo’”

- “Between Riverside and Crazy”

- “Cost of Living”

- “Fat Ham”

- “Leopoldstadt”

Mejor reposición de una obra:

- “August Wilson’s The Piano Lesson”

- “A Doll’s House”

- “The Sign in Sidney Brustein’s Window”

- “Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog”

Mejor reposición de un musical:

- “Into the Woods”

- “Lerner & Loewe’s Camelot”

- “Parade”

- “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”

Mejor actor en una obra:

- Yahya Abdul-Mateen II / “Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog”

- Corey Hawkins / “Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog”

- Sean Hayes / “Good Night, Oscar”

- Stephen McKinley Henderson / “Between Riverside and Crazy”

- Wendell Pierce / “Arthur Miller’s Death of a Salesman”

Mejor actriz en una obra:

- Jessica Chastain / “A Doll’s House”

- Jodie Comer / “Prima Facie”

- Jessica Hecht / “Summer, 1976”

- Audra McDonald / “Ohio State Murders”

Mejor actor en un musical:

- Christian Borle / “Some Like It Hot”

- J. Harrison Ghee / “Some Like It Hot”

- Josh Groban / “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”

- Brian d’Arcy James / “Into the Woods”

- Ben Platt / “Parade”

- Colton Ryan / “New York, New York”

Mejor actriz en un musical:

- Annaleigh Ashford / “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”

- Sara Bareilles / “Into the Woods”

- Victoria Clark / “Kimberly Akimbo”

- Lorna Courtney / “& Juliet”

- Micaela Diamond / “Parade”

Mejor actriz de reparto en un musical:

- Julia Lester / “Into the Woods”

- Ruthie Ann Miles / “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”

- Bonnie Milligan / “Kimberly Akimbo”

- NaTasha Yvette Williams / “Some Like It Hot”

- Betsy Wolfe / “& Juliet”

Mejor actor de reparto en un musical:

- Kevin Cahoon / “Shucked”

- Justin Cooley / “Kimberly Akimbo”

- Kevin Del Aguila / “Some Like It Hot”

- Jordan Donica / “Lerner & Loewe’s Camelot”

- Alex Newell / “Shucked”

Mejor actriz de reparto en una obra:

- Nikki Crawford / “Fat Ham”

- Crystal Lucas-Perry / “Ain’t No Mo’”

- Miriam Silverman / “The Sign in Sidney Brustein’s Window”

- Katy Sullivan / “Cost of Living”

- Kara Young / “Cost of Living”

Mejor actor de reparto en una obra:

- Jordan E. Cooper / “Ain’t No Mo’”

- Samuel L. Jackson / “August Wilson’s The Piano Lesson”

- Arian Moayed / “A Doll’s House”

- Brandon Uranowitz / “Leopoldstadt”

- David Zayas / “Cost of Living”

Mejor dirección de una obra:

- Saheem Ali / “Fat Ham”

- Jo Bonney / “Cost of Living”

- Jamie Lloyd / “A Doll’s House”

- Patrick Marber / “Leopoldstadt”

- Stevie Walker-Webb / “Ain’t No Mo’”

- Max Webster / “Life of Pi”

Mejor dirección de un musical:

- Michael Arden / “Parade”

- Lear deBessonet / “Into the Woods”

- Casey Nicholaw / “Some Like It Hot”

- Jack O’Brien / “Shucked”

- Jessica Stone / “Kimberly Akimbo”

Mejor coreografía:

- Steven Hoggett / “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”

- Casey Nicholaw / “Some Like It Hot”

- Susan Stroman / “New York, New York”

- Jennifer Weber / “& Juliet”

- Jennifer Weber / “KPOP”

Mejor libreto de un musical:

- “& Juliet”, David West Read

- “Kimberly Akimbo”, David Lindsay-Abaire

- “New York, New York”, David Thompson and Sharon Washington

- “Shucked”, Robert Horn

- “Some Like It Hot”, Matthew López & Amber Ruffin

Mejor música original:

- “Almost Famous”, música: Tom Kitt, letras: Cameron Crowe y Tom Kitt

- “Kimberly Akimbo”, música: Jeanine Tesori, letras: David Lindsay-Abaire

- “KPOP”, música y letras: Helen Park & Max Vernon

- “Shucked”, música y letras: Brandy Clark & Shane McAnally

- “Some Like It Hot”, música: Marc Shaiman, letras: Scott Wittman y Marc Shaiman

Lee también: ¿Karma en "Ventaneando"? Atala Sarmiento y Daniel Bisogno viven momentos críticos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc