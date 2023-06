¿Karma en "Ventaneando"? Atala Sarmiento y Daniel Bisogno viven momentos críticos

Daniel Bisgono y Atala Sarmiento, conductor y exconductora de "Ventaneando", no la están pasando nada bien, él tuvo un problema de salud delicado que lo mantuvo en terapia intensiva, pensó que podría morir y hasta se despidió de su pequeña hija Micaela cuando entró al quirófano; ella, quien salió del programa dirigido por Pati Chapoy en 2018 está batallando por una foto íntima que le mandó a su marido y por la que la han extorsionando desde hace años.

Bisogno y Sarmiento hacían buen clik cuando compartieron cuadro en el programa, la salida de la conductora fue polémica, pues entre versiones que aseguraban que había estado en las instalaciones de Televisa cuando aún trabajaba en Azteca, Chapoy aseguró que ella no la corrió, como Atala dio a entender, sino que hubo una diferencia en el contrato y Sarmiento decidió renunciar.

Bisogno, que se sumó al programa en 1997, cuando lucía una larga cabellera, siempre ha asegurado lo excelente jefa que es Chapoy, y lamentó, en su momento, que Atala no se hubiera acercado a ella para comentarle sus necesidades.

¿Karma para Bisogno y Atala?

Es sabido que los comentarios que hace Daniel Bisogno, como en su momento hizo Atala sobre los famosos, no siempre han sido bien recibidos por los usuarios, pues más allá de que sea parte de su trabajo como conductores de un programa de espectáculos, algunos han considerado muchas de sus opiniones muy mala onda y crueles, por lo que ahora, que ambos pasan por momentos complicados, cuestionan: ¿karma?.

El karma es la acción o energía trascendente que se deriva de los actos, palabras y pensamientos de las personas, por lo que detractores del los conductores señalan que todo se trata de energía, y lo que ambos estarían recibiendo es por "la mala leche" que han sido con algunas de sus opiniones.

En redes, Daniel ha limitado los comentarios en sus publicaciones, mientras que algunos cuestionan la veracidad de lo que cuenta Sarmiento: "Ay Atala no se por qué me da la impresión que esto que estas haciendo últimamente es para llamar la atención, fluye, si quieres regresar al reflector toca puertas y hazlo seguro lo logras porque en tu trabajo eres buena pero deja de hacer esto, si como dices la foto no tiene nada de malo deja que trascienda y entonces si actúa legalmente pero todavía ni sucede y haces estos comunicados que no vienen al caso, dices estar muy contenta en la madre patria pues quédate allá y deja que los perros ladren pero tu´ no te quemes haciendo esto, no te queda", opina una usuaria.