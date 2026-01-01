Más Información

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Tras 40 años de transmisiones, este pasado 31 de diciembre, apagó oficialmente su señal y con ello se cerró una era marcada por los videos musicales.

Para muchos, MTV fue mucho más que un canal de videos: fue una ventana hacia los nuevos artistas y una nueva forma de entender la música. Por lo que el cierre de su programación se convirtió en todo un acontecimiento.

Antes de despedirse definitivamente, el canal decidió reproducir por última vez tres de los videoclips que, de una otra manera, hicieron historia en la industria musical y que, con el paso del tiempo, se convirtieron en parte del soundtrack de muchos de los fans.

“Please Don’t Leave Me” – P!nk. Estrenado el 27 de enero de 2009, este videoclip fue dirigido por Dave Meyers, uno de los realizadores más influyentes de la industria musical, conocido por su trabajo con artistas como Ariana Grande, Kendrick Lamar y Billie Eilish.

El video destaca por su fuerte carga narrativa y sus referencias cinematográficas a "Misery", la novela de Stephen King llevada al cine. En 2010 fue nominado al MTV Video Music Award en la categoría de Mejor Video Pop y se convirtió en uno de los más recordados por la audiencia habitual del canal.

“Thank You” – Dido. Para quienes vivieron el cambio de milenio frente al televisor, este videoclip es sinónimo de nostalgia. Estrenado en el año 2000, la pieza retrata la depresión y la dificultad de alejarse de relaciones tóxicas, acompañada de una melodía melancólica que atrapó a los televidentes.

La canción impulsó de manera decisiva la carrera de Dido. La artista escribió el tema durante un periodo complicado de su relación con el abogado Bob Page, de quien se separó en 2002 tras siete años juntos.

“Bye Bye Bye” – *NSYNC. Aunque en la actualidad el tema ha vuelto a la conversación popular por su aparición en la película "Deadpool & Wolverine", en los años 2000 este videoclip fue clave para definir la era dorada de las boy bands.

Dentro de Total Request Live, el icónico programa de conteo regresivo de MTV, el video alcanzó el primer lugar y se mantuvo ahí durante 50 días. Sus efectos visuales y la coreografía creada por Darrin Henson lo convirtieron en un referente inmediato, reconocimiento que les llevó a ganar un MTV Video Music Award (VMA).

