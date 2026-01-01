Desde su nacimiento en 1981, MTV no solo cambió la forma en que consumimos música, sino que también marcó tendencias, provocó polémicas y creó momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de varias generaciones.

A nivel global, el canal revolucionó la industria musical al popularizar los videoclips y catapultar las carreras de artistas como Michael Jackson, Madonna, Nirvana y Guns N’ Roses.

Estos son algunos de los instantes más memorables que marcaron un antes y un después en la historia de MTV.

Lee también Adiós a los videos de MTV, se apaga la era de "la música en televisión"

Un cambio generacional: el nacimiento de MTV en 1981. Para las generaciones que escuchaban música únicamente en la radio, el 1 de agosto de 1981 fue un parteaguas. MTV inició transmisiones con el videoclip “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, una elección que resultó casi profética.

La canción hablaba del cambio tecnológico y anticipó la manera en que la música sería consumida y elegida a partir de entonces, inaugurando la era del videoclip como pieza central de la industria musical.

Michael Jackson rompe barreras raciales. El 10 de marzo de 1983, Michael Jackson hizo historia al convertirse en el primer artista afroamericano en rotación constante en MTV con el estreno del video de “Billie Jean”, rompiendo una de las barreras raciales más evidentes de la televisión musical.

Meses después, “Thriller”, dirigido por John Landis, elevó el videoclip a un nivel cinematográfico nunca antes visto, consolidando a Jackson como una figura global y redefiniendo los estándares de producción musical.

Madonna besa a Britney y Christina en los VMA. Uno de los momentos más comentados de los MTV Video Music Awards ocurrió en 2003, cuando Madonna besó en el escenario a Britney Spears y Christina Aguilera durante su presentación.

La escena causó un fuerte impacto cultural y generó debates políticos y sociales en todo el mundo. Para muchos fue un acto provocador; para otros, una declaración de libertad y control femenino en la cultura pop.

Nirvana al desnudo emocional. El MTV Unplugged de Nirvana, grabado en 1993, mostró una faceta íntima y vulnerable de la banda liderada por Kurt Cobain. Lejos de la distorsión y la furia del grunge, el grupo apostó por una presentación acústica cargada de melancolía.

El concierto se convirtió en uno de los más icónicos de la historia del canal y, tras la muerte de Cobain, el álbum póstumo vendió millones de copias y ganó un Grammy, consolidando a Nirvana como leyenda del rock.

Lady Gaga se viste de bistec. En los MTV Video Music Awards de 2010, Lady Gaga apareció con un vestido hecho de carne cruda, creando uno de los momentos más impactantes y comentados del siglo XXI en MTV.

El atuendo fue una protesta contra la política “Don’t Ask, Don’t Tell”, que prohibía a personas de la comunidad LGBTQ+ revelar su orientación sexual dentro del ejército estadounidense. Una vez más, MTV fue escenario de un acto donde la música, la moda y la política se cruzaron.

El final de una era. Con el paso de los años, MTV fue alejándose de los videoclips para dar paso a realities como "Acapulco Shore" o caricaturas para adultos y tratando de adaptarse a nuevas generaciones. Este 31 de diciembre, el canal cierra simbólicamente una etapa que transformó para siempre la relación entre música, imagen y cultura juvenil.

Aunque la música hoy vive en plataformas digitales como Spotify, Tidal o Apple Music, el legado de MTV permanecerá intacto a través de los años, siendo fue el lugar donde la música se vio, se sintió y que marcó historia en el sonido.

Lee también MTV le dice adiós a su programación musical a partir de esta fecha