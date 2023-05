Esto pasó el día que Britney Spears conoció a Shakira

Shakira y Thalía coincidieron en la entrega de premios Billboard Mujeres Latinas en la Música. Ambas son referentes de la música y se conocieron años atrás en una fiesta luego de una entrega de premios, posando juntas por primera vez. Pero por ese entonces, ya recibieron elogios de una de las cantantes estadounidenses más exitosas.

Fue allá por el 2001, un año importante para la música pop internacional porque dos artistas latinas llegaron lejos como fue el caso de Shakira cuando lanzó el icónico videoclip de “Suerte” (Whenever, Wherever) y además Thalía arrasaba con el clip de “Reencarnación”. En Estados Unidos, Britney Spears era imbatible con cada canción. Cabe recordar que los últimos años no fueron fáciles porque los problemas judiciales con su padre la mantuvieron alejada aunque logró liberarse y empezar una vida nueva junto a su marido.

En una entrevista brindada a MTV, la cantante estadounidense habló de las cantantes latinas y sus fanáticos enloquecieron de la emoción. Le mostraron los videoclips exitosos de ese momento a lo que Spears respondió con halagos. “Ella es de Colombia y se llama Shakira”, le dijo la conductora de MTV.

“La conocí. Sí, estaba a dos estudios del mío cuando estaba filmando su video, y es muy dulce y hermosa. Ya la había escuchado cantar; va a tener mucho éxito en los Estados Unidos”, respondió Britney Spears. Mientras veían el clip de “Suerte”, la presentadora expresó: “Baila la danza del vientre; tú también lo haces en tu nuevo video (“I’m a slave 4 U”); te estás moviendo diferente”.

Rápidamente, Britney Spears aseguró que Shakira baila mucho mejor. “Yo no lo hago así, eso sí que es bailar la danza del vientre. Solamente intento hacer un poco de eso”. Y sobre Thalía, mientras veía el clip de “Reencarnación” que era furor en ese momento, señaló: “Me gusta la onda del video, muy bonito. Los detalles en oro y cosas así me gustan”.