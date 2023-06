Este es el color favorito de Ángela Aguilar para sus looks y tiene un especial significado

Ángela Aguilar sigue en los lugares más altos del género regional mexicano. La joven de 19 años y miembro de la Dinastía Aguilar que tiene e varios familiares exitosos como su propio padre, Pepe Aguilar ha hecho su propio camino aunque siempre cerca de su familia y con un género que es el que siempre han divulgado en su familia.

Lee también: Shakira vacaciona con sus hijos en Costa Rica y consiente a pequeña fan

Y la cantante también es una conocida influencer de la moda porque en su cuenta de Instagram abundan looks de distintos tipo y ella deja muy en claro que ninguna elección es azarosa. Todo lo contrario, está en cada detalle y por eso siempre viste bien, en cualquier ocasión, ya sea gala, casual o para rendir homenaje a las raíces aztecas.

Foto: Instagram @angela_aguilar_

Son los atuendos de Ángela Aguilar para sus conciertos los que siempre tiene colores vibrantes pero al parecer, para la cantante es el rojo su preferido. No sólo es el que mejor le sienta por su cabellera oscura, sino que suele repetirlo en varias ocasiones. Además, sus labios rojos son una marca registrada en cada uno de sus looks.

Lee también: Christian Nodal vive el mejor año de su vida, así lo confesó a Cazzu en su primer aniversario

Si bien Ángela Aguilar tiene muchos haters desde que dijo que era un 25% argentina luego de que la Selección Argentina ganara la Copa del Mundo y muchos usuarios la hostigan a diario, también se contrarresta con el amor que recibe de sus fanáticos. Y es muy habitual que cuando luce con prendas rojas, estallen los halagos en las redes sociales.

Foto: Instagram @angela_aguilar_

Los colores tienen un significado, y el rojo no sólo es uno de los colores más intensos, sino que provoca emociones como la valentía, el amor, la pasión, la fuerza, el crecimiento y la iniciativa. Se utiliza para llamar la atención y destacar. Claramente Ángela Aguilar personifica estas características porque su carrera pareciera no tener techo y a su edad, no sólo se consagra como artista, sino que inspira a muchas jóvenes a destacarse en el género regional.