Se filtra foto de Khloé Kardashian acompañada de un actor de películas para adultos

Cuando la familia Kardashian comenzó a darse a conocer a través de su reality show, Khloé Kardashian era una de las hermanas más abiertas a la hora de hablar de su vida personal, sin embargo, luego de convertirse en víctima de las múltiples infidelidades de su expareja Tristan Thompson, eso cambió por completo y se volvió una persona temerosa e insegura -según se ha descrito a sí misma-, por lo que sorprendió mucho la fotografía en la que aparece a lado a Michele Morrone, un atractivo actor italiano que es mejor conocido por aparecer en películas donde las escenas candentes son las más importantes, ¿hay romance?

La vida amorosa de "KoKo", lamentablemente, ha resultado disfuncional o, al menos, eso es lo que han reflejado los reality shows donde la celebridad ha participado pues, luego de vivir un matrimonio fallido con el exjugador de baloncesto Lamar Odom, y sufrir los engaños del padre de sus hijos Tristan Thompson, Khloé ha preferido cerrar su corazón y enfocarse en la crianza de sus dos pequeños, True y Tatum, por lo que desde hace mucho no se sabe de un nuevo galál al que la famosa de 38 años dedique sus pensamientos más profundos.

Y aunque, en los últimos meses se ha dicho que Khloé podría estar en una relación con Brad Pitt, en realidad, no hay ninguna pista que avale dicho rumor, a diferencia de lo que ocurre con Michele Morrone, con quien la dueña de "Good american" fue vista durante una cena que tuvo lugar durante las celebraciones de la Semana de la Moda de Milán, en septiembre del 2022, en la que -según revela el más reciente episodio de "The Kardashians"- estuvieron hablando hasta altas horas de la madrugada, disfrutando de la compañía del uno y del otro.

Sin embargo, este encuentro no fue casual ni mucho menos, sino que Kim Kardashian -la hermana mayor de KoKo- estuvo involucrada detrás de esta cita a ciegas, pues al enterarse de que Morrone asistiría al mismo evento que ella y su hermana no dudó en propiciar un encuentro con ellos, luego de que, una noche de antes, investigara desde la comodidad de su habitación de hotel que Michel, además de ser un hombre muy atractivo, era un actor de origen italiano, que apareció en la secuela de "365", una serie de películas que aunque no son clasificadas "para adultos", sí están cargadas de una temática muy sensual.

Fue entonces que se le ocurrió que sería muy buena idea reunirlos pues, como sabemos, en los úlitmos años Khloé ha atravesado una racha muy complicada en lo que las relaciones románticas se refiere, por ello, a Kim K -junto a su hija North- les pareció buena idea escribir una nota en la que invitaban a salir a KoKo, firmándola con el nombre de Morrone, para que la empresaria creyese que era él quien la había invitado a salir pero, en realidad, el actor italiano no tenía idea de nada.

Sin embargo, antes de esta travesura, Khloé y Michele ya habían tenido un encuentro previo, en el ascensor del hotel donde ambos estaban hospedándose en Milán, Italia. De hecho, luego de esta coincidencia fortuita, la empresaria escribió en el grupo de WhatsApp de las amigas con la que fue al viaje que se había topado con un hombre muy atractivo en el elevador, por lo que a Kim le pareció buena idea emparejarlos.

Y aunque, en principio, Khloé parecía ser la interesada, en realidad, el más entusiasmado fue el actor que luego de fotografiarse junto a la rubia, y pedirle permiso para tomarla de la cintura mientras se retrataban, pues fue él quien compartió la instantánea en sus redes sociales, causando sensación y la formulación de muchos supuestos acerca de si existiría un romance y aunque la famosa destacó que tuvieron una muy buena conversación, las cosas no fueron más allá, por lo que sus fans se quedaran con las ganas de que la empresaria dejara la soltería.

