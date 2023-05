Estas son las primeras reacciones de la secuela de una de las películas de terror que marcó historia del cine

No se puede negar que una de las películas más icónicas del género del terror es “El Exorcista”, la cual se estrenó en 1973 y que hasta el día de hoy sigue inspirando a muchos directores y guionistas para crear cintas de terror.

Para sorpresa y felicidad de los fanáticos de “El exorcista”, este hace un par semanas se anunció en el CinemaCon que la cinta tendría un reboot. El productor de la misma es Jason Blum, y el director David Gordon Green.

¿Cómo se llama el reboot?

El reboot de la película “El exorcista” se llama “The Exorcist: Believer”. "Ampliará y actualizará la original (de 1976)", dijo Blum. Ya varias personas pudieron ver este reboot y las opiniones no tardaron en darse a conocer.

¿Qué opina la gente de este reboot?

Durante esta semana se llevó a cabo la primeras proyección de prueba de “The Exorcist: Believer” en la ciudad de Nueva York. Según el sitio World of Reel y algunos insiders de Twitter, las primeras reacciones no fueron las esperadas.

La respuesta por parte de quienes pudieron ver el filme aseguran que la película es muy larga y no asusta demasiado (en comparación con “El Exorcista”). Este veredicto no es muy alentador para el estudio que planea relanzar una trilogía a partir de esta nueva película de esta icónica historia.

¿De qué trata el reboot de “El Exorcista”?

El reboot de “El exorcista” mostrará nuevas posesiones, y también pondrá el foco en la posesión de dos pequeñas niñas. Asimismo, el video adelanto mostró el regreso de Ellen Burstyn, quien en la película original de la década del 70 interpretó a Chris MacNeil, la madre de Regan, la niña poseída por el demonio.