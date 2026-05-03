Tras el anuncio de nuevas medidas de verificación por parte de Spotify, la conversación sobre la música creada con Inteligencia Artificial ha dado un giro: ya no se trata sólo de distinguir lo real de lo artificial, sino de reconocer que muchos de estos proyectos ya están presentes en el ecosistema musical. Algunos incluso han acumulado millones de reproducciones, sin que necesariamente el público tenga claro su origen.

Estos son algunos de los casos más representativos:

Ghostwriter977

Ghostwriter977 es el proyecto detrás de “Heart on my sleeve” se volvió uno de los ejemplos más claros del alcance de la IA. La canción imitaba las voces de Drake y The Weeknd, logrando viralidad global antes de ser retirada.

Lee también Spotify lanzará etiqueta para distinguir a artistas humanos de contenido generado por IA

FN Meka

Uno de los primeros “artistas” digitales en firmar con una disquera importante es FN Meka. Su presencia en plataformas y redes acumuló millones de seguidores, mostrando que un proyecto no humano podía competir en visibilidad.

Xania Monet

Un caso más reciente que ha logrado posicionarse dentro del R&B es el de Xania Monet; sumar reproducciones relevantes, sin una identidad física detrás.

Noonoouri

Noonoouri es un influencer virtual que dio el salto a la música con una voz generada por IA. Su proyecto mezcla moda, redes sociales y canciones distribuidas en plataformas de streaming.

Lee también Bad Bunny estrenará el filme "Billions Club" en Spotify

Lil Miquela

Aunque no es completamente IA en lo musical, el proyecto híbrido de Lil Miquela entre avatar digital y música ha sido clave para normalizar la idea de artistas no humanos en plataformas.

Aitana AI

Uno de los casos más mediáticos en el ámbito hispano es Aitana AI, una cantante completamente generada por IA que ha lanzado música y construido una narrativa como si fuera una artista real.

Un fenómeno que ya está aquí

Más que una tendencia futura, estos proyectos muestran que la música generada con inteligencia artificial ya forma parte del presente del streaming.

La diferencia es que, hasta ahora, muchos oyentes no lo sabían.

Con herramientas de verificación como la de Spotify, la industria intenta responder a una pregunta que empieza a incomodar: si una canción te gusta, ¿realmente importa si quien la interpreta no existe?