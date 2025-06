El actor Ernesto Laguardia sufrió un choque en la Ciudad de México, así lo compartió en redes sociales, donde lamentó que ni las patrullas ni llamando al 911 recibió ayuda.

El también conductor y protagonista de melodramas como "Quinceañera" y "Amor real", compartió en un video su testimonio, dijo que llevaban esperando más de nueve horas después de que una camioneta, que no tenía seguro, los chocó por atrás y no querían hacerse responsables.

Molesto y decepcionado, dijo que aunque pasaron seis patrullas, ninguna se quiso detener a ayudarlos, incluso una casi lo atropella; tampoco tuvo éxito llamando al 911, número único para reportar emergencias.

"He llamado al 911 en más de 11 ocasiones, me cuelgan y me dicen 'ya sabemos de su caso', mandan sus ubicaciones para que uno le pique y no sirve", contó.

Laguardia dijo estar muy decepcionado de la falta de ayuda a través del 911.

"Muy decepcionado del tal 911 de la CDMX que es una burla, de las patrullas mucho más", expresó.

El actor dijo que en en casos como el de él no sirve de mucho tener un seguro como dicta la ley.

¿Cómo funciona el 911 en la CDMX?

En la Ciudad de México, el 911 sirve como el número único para reportar emergencias que requieren atención médica, de seguridad o de protección civil. Es un servicio gratuito que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

1. Llamada al 911:

Se realiza desde cualquier teléfono, ya sea fijo o móvil, y es atendida por operadores capacitados.

2. Identificación de la emergencia:

El operador preguntará sobre la naturaleza de la emergencia, la ubicación exacta y la hora en que ocurrió.

3. Canalización:

La llamada será canalizada a la dependencia correspondiente (ambulancias, policía, bomberos, etc.) para brindar la asistencia necesaria.

