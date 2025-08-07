El equipo de Priscila Valverde publicó un comunicado en redes sociales para denunciar los mensajes ofensivos que ha recibido la modelo durante su participación en "La casa de los famosos México".

Por segunda semana consecutiva, la exreina de belleza fue nominada por sus compañeros, lo que dividió opiniones en la redes sociales. Aunque muchos le han expresado su total apoyo, otros más se han manifestado a favor de su salida; incluso la han llamado "mueble" y han criticado su apariencia física.

Ante esta situación, el equipo externo de la modelo decidió tomar cartas en el asunto y, mediante un extenso texto, reprobaron el comportamiento de los usuarios.

En el escrito, que se compartió en el Instagram oficial de Priscila se publicó el mensaje, pidieron un alto a la ola de odio y destacaron que "La casa de los famosos México" es solo un programa de entretenimiento que no debe tomarse tan en serio.

"Queremos alzar la voz ante los mensajes llenos de violencia, discriminación y desprecio que ha recibido. Recordemos: esto es un juego y un programa de entretenimiento, pero nadie merece ser blanco de agresiones o insultos".

El quipo de la modelo puso un alto a los mensajes de odio y expresiones de violencia. Foto: Instagram.

Asimismo, aclararon que antes de ser una participante del polémico reality show, Valverde es mujer, afrodescendiente y reina de belleza, y ninguna de estas condiciones pueden ni deben ser usadas como insultos.

"Así como ella, todos merecemos respeto. Seamos palabras que abrazan, no letras que hieren", finaliza el comunicado.

Cabe destacar que, dentro de la casa, ha sido la misma Priscila quien se ha referido a ella misma como "La negra" o "Pocahontas", dejando claro que sus rasgos, lejos de ser un problema, la enorgullecen.

