La piel de Lupita Jones aún se enchina al recordar lo ocurrido hace 34 años, en el Aladdin Theatre for the Performing Arts de Las Vegas.

Esa noche del 17 de mayo de 1991, la bajacaliforniana obtenía el cetro de Miss Universo y estaba feliz. Fue la primera vez que México lograba ese reconocimiento, un logro que rompía con la idea de que el certamen estaba reservado para otras latitudes y estándares.

Jones fue quien abrió esa puerta. Después de ella, dos mexicanas han repetido la hazaña: Ximena Navarrete, en 2010, y Andrea Meza, en 2020. Desde entonces, su nombre ha estado asociado con la belleza. Pero también con una búsqueda constante por demostrar que es más que una corona.

En los últimos años, incluso, ha comenzado a cuestionar los certámenes que la lanzaron a la fama, al señalar que han sido invadidos por intereses ajenos al desarrollo de las participantes.

Tenía 23 años cuando alcanzó el máximo cetro de belleza. Años antes, ayudaba a su padre en su fábrica de uniformes de trabajo.

Luego vendrían casi dos décadas al frente de Nuestra Belleza México, la creación de Mexicana Universal —que dirige actualmente— y una exposición pública que, por momentos, afectó incluso sus relaciones más cercanas.

La noche en que fue coronada recibió calificaciones de 9.45 en traje de baño, 9.75 en vestido de noche y 9.60 en una primera ronda de preguntas. Ahí habló por primera vez de su sueño de construir un wellness resort, concepto de hospedaje centrado en el bienestar físico y mental que, dice, sigue siendo parte de sus planes para el futuro.

Hoy, Jones participa en Las leonas, obra de teatro presentada en el Centro Cultural Manolo Fábregas, donde cinco historias reflexionan sobre resiliencia, fuerza emocional y el derecho a forjar su destino.

La experiencia sobre el escenario ha sido también una confirmación de que muchas exigencias hacia las mujeres, desde la apariencia hasta la carga emocional, no han cambiado como se esperaría.

¿Cómo ves los concursos hoy?

En los últimos años me he cuestionado mucho eso. Me cuestiono el que verdaderamente las chavas lo tomen como una oportunidad de desarrollo profesional y creo que el ambiente se ha rodeado de ciertos personajes que se están alejando de lo que significaban.

¿Intereses económicos?

Siempre los voy a mantener como una plataforma de desarrollo y crecimiento, de fortalecimiento. Claro que debe haber un interés económico y eso no se pelea con construir algo bonito con las chavas, pero ha llegado gente con visión puramente mercantil, sin foco en el desarrollo. Eso no me gusta.

¿Y de la apertura a concursantes trans?

No me preguntes eso, porque, aparte, ha sido una farsa.

¿Llegaste a perder el piso?

Siento que no. De pronto la percepción de la gente cambió, porque me pasó incluso con mis propias amigas de toda la vida, que fuimos compañeras desde la primaria. Empezaron a tratarme a mí de manera diferente. Cuando recién pasó, cuando tenía tiempo de ir a Mexicali, comencé a notar distancia de ellas hacia mí.

Y en una reunión que tuvimos les dije, yo sentada en el piso con el plato de papas, igual que siempre, que bastante tenía con lidiar con toda la gente que no conocía y que me generaran una imagen como inmaculada, para que todavía pasara algo con ellas.

Y como dicen: las mujeres tienen que ser bonitas, divertidas, mamás, empresarias y todo eso junto. Y con todo el movimiento #MeToo, ¿sigue pasando eso o ya no?

¡Y aparte quieren que estemos flacas y todo lo tenemos que hacer bien! Sigue pasando eso, y creo aún más. Se nos exige demasiado porque nosotras mismas comenzamos a exigirnos y a buscar esa perfección de no fallar en nada.

Justo estuve en un evento de mujeres donde se tocaron esos temas, y no somos superpoderosas: necesitamos ayuda, aprender a delegar, a soltar cosas.

Ya olvídate (estar permitido) envejecer. Como figura pública —aunque creo que a todos nos pasa— envejecer parece que es un pecado. De: “ay, no, está vieja, tiene canas, está arrugada”.

Y dices: “oye, ya pasaron 30 años, ¿qué esperabas que pasara?” Lidiar con eso es un esfuerzo.

¿Cómo enfrentar eso ahora que las redes sociales todo critican?

Al principio me costó. De pronto me ponía comentarios y me enganchaba, y me lo tomaba personal. Hasta que un día un amigo me dijo: “A ver, ¿qué pasaría si no los ves?” Y dije que nada.

He ido asumiendo ciertas cosas, como que lo que diga otra persona no es lo que yo soy. No soy bote de basura de nadie.

¿Ahora en teatro con obra de y para mujeres?

En los primeros ensayos, Angélica Aragón decía que el tema se había presentado hace chorros de años, y yo, teniendo el guion, me acuerdo que le dije que era una pena que siguiera siendo tan actual y conectando con la gente. Es doloroso que sigan pasando cosas así.

Ya México tiene presidenta, algo que ni EU ha logrado. ¿Qué te parece, y su desempeño en estos meses?

Como mujer te emociona. Cuando comencé a participar (en concursos de belleza), una pregunta recurrente era si creía que nuestro país estaba preparado para una mujer presidenta. Ahora ya pasó y me genera mucha expectativa. Espero lo mejor para ella, porque si le va bien, nos irá mejor a todos.