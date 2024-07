Cynthia de la Vega envía mensaje a Lupita Jones: "ya cierra la boca"

Cynthia de la Vega es cuidadosa a la hora de emitir un juicio acerca de los problemas internos que existe en Miss Universo México, pues no pierde la esperanza de que, un día, pueda volver a estar al frente del certamen, pero no se queda callada a la hora de hablar de Lupita Jones, al considerar que la exMiss es muy desacertada a la hora de hacer declaraciones públicas.

La exdirectora de Miss Universo México fue captada ayer en un evento de "Jurassic World: The Exhibition", junto con su familia, donde se le preguntó sobre la opinión que le merecía que la organización estuviera presentado tantos cambios en un periodo de tiempo relativamente corto.

Cabe destacar que de la Vega dejó la dirección de Miss Universo México, tan sólo seis meses después de ser nombrada directora general, y aunque ese momento se manejó que había sido destituida, en la actualidad, la exmodelo se expresa muy positivamente de la organización y hasta envió sus mejores deseos a quien, actualmente, comience a hacerse cargo de las gestiones del certamen.

"Siento que tengo derecho a guardar silencio, para mí fue una experiencia increíble el tiempo que duró, yo agradezco a Dios, por eso, por darme esas oportunidades, como siempre lo he dicho, él sabe lo que pone, él sabe lo que quita y él sabe lo que hace, así que no me queda más que agradecer y desearles lo mejor del mundo también a ellas, para que puedan hacer las cosas bien, meramente eso", señaló.

La esposa de Kike Mayagoita dejó abierta la posibilidad de que, en un futuro, vuelva a tomar la dirección del concurso de belleza, por lo que prefirió hacer mutis de cualquier postura relacionada a un buen o mal manejo de las decisiones que se han tomado en el último año.

"Yo estoy muy bien con la organización, yo pienso que tal vez el día de mañana, cuando mis hijos estén más grandes se den las cosas, yo a la mejor regreso, nunca sabes, la verdad, como siempre dije, yo nunca voy a hablar mal de donde yo estuve, al contrario, a todas las que se dedican al tema de certámenes de belleza, les voy a desear lo mejor para que tengan éxito", dijo.

Describiéndose como una apasionada de los concursos de belleza, de la Vega comprende que los conflictos internos en una organización de las magnitudes de Miss Universo pueden darse con frecuencia, pues ella fue dueña de Miss Nuevo León por siete años.

Lo que no consintió fueron las declaraciones que Lupita Jones hizo cuando salió de la organización, pues sugirió que se trataba del karma, ya que que cuando de la Vega era concursante de Miss Universo, y Lupita su mentora, llegaron a tener hondas diferencias.

"Ay Lupita... ya cierra la boca, siento que ella sola se mete el pie, creo que ella pudo haber recuperado esa franquicia, pero el hecho de que cada vez salga a hablar y decir hasta lo que no, la hace menos dama, no sé cómo decirlo, ¿cuáles la necesidad de tierra tierra?, enfócate a lo tuyo, que hable bien de las mujeres, que realmente las empodere y las apoye, por eso yo le sigo deseando siempre lo mejor a ella, que le vaya muy bien, y pueda sacar adelante su franquicia, sus certámenes", destacó.

