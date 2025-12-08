Más Información

Five Nights at Freddy’s impulsó una vez más la taquilla.

La secuela se estrenó en 3 mil 412 cines en Estados Unidos y Canadá este fin de semana y superó con creces las expectativas con 63 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones de ayer.

Aparentemente inmune a las críticas negativas, Five Nights at Freddy’s 2 logró el mayor estreno de la historia para el fin de semana después de Acción de Gracias, que generalmente tiene menos ofertas.

También es el mayor estreno del año para una película clasificada PG-13 y el segundo mayor estreno de terror, detrás de The Conjuring: Last Rites.

Las películas y el juego tratan sobre un restaurante familiar, Freddy Fazbear’s Pizza, cuyos robots antropomórficos se vuelven asesinos por la noche.

La primera versión, también una producción de Blumhouse, fue un éxito sorpresa hace dos años. Se estrenó con 80 millones de dólares en octubre de 2023, a pesar de estar también disponible para transmisión en Peacock.

Las críticas fueron pésimas, incluso peores que las de la primera. Mark Kennedy, en su reseña de cero estrellas para AP, la calificó como un “desastre incoherente”.

También fue suficiente para empujar a la más familiar Zootopia 2 al segundo lugar en su segundo fin de semana en cines, donde sumó 43 mmd en América del Norte.

Wicked: For Good aterrizó en tercer lugar con 16,8 mdd, llevando su total local a poco menos de 297 millones de dólares.

