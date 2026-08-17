La noche del viernes, 14 de agosto, se presentó en la Sala Pepsi Black Carla Merchant, la joven compositora capitalina que saltó a la fama con apenas 17 años al volverse viral en YouTube con la canción "El que pudo cambiarlo todo" (con más de un 1,2 millones reproducciones) y que hoy se ha convertido en un referente del pop alternativo mexicano, sumamdo millones de oyentes en plataformas.

Fue un emotivo repertorio de 15 años en el que no faltaron emblemáticos temas como "Ala", "A quien corresponda" y "Nubes negras", mismos que marcaron los momentos auge de la noche.

El show estuvo marcado de principio a fin por ese mood poético que es la marca personal de Carla. Su repertorio se define por la búsqueda de autenticidad y poesía, aún desde un ámbito popero que suele tacharse de plástico y banal.

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El trabajo de esta compositora con más de 500 canciones registradas y una decena de premios obtenidos (entre ellos el Mujeres Emblemáticas Internacionales 2024, el Mejor Solista Femenina -Monster MusicAwards 2025 y, recién en este año, ISSA Awards 2026) demuestra que el pop y las letras profundas no están peleados.

Su repertorio, sin dejar de sonar a pop, brilla por su propuesta filosófica en letras con mensajes de superación que no suenan baratos. Y es que hay algo muy real que atraviesa toda su obra: una verdad personal que le da fuerza y le permite conectar: muchas de sus canciones incentivan a abrazar los sueños y a confiar en el poroceso (tal como lo hizo la propia Carla, esa niña que a sus 12 años ya componía y que hoy se presenta en grandes escenarios como el Cantoral, el Teatro Metropolitan y el Lunario del Auditorio, con una carrera en franco ascenso. Otras de sus canciones hablan del amor, más no en sentido romántico, sino del amor propio.

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En el show Carla demosotró, además, su destresa en la improvisación la cual domina. Es maestra de música y da clases en la SACEM, además de miembro votante de los Latinos Grammys. Esa faceta de improvisadora también la muestra en Instagram donde toma las palabras que sus propios seguidores le proponen y, a partir de ellas, improvisa historias y canciones.

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Después de un concierto marcado por la poesía, Carla cerró la noche con “A todos mis muertos” y “Soltar” dejando la sala de Pepsi Center vibrando.

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